Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 21 de agosto 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Consulta el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 21 de agosto de 2025, según Monitor Dólar. Mantente informado sobre la tasa actual del mercado.

Precio del dólar BCV hoy, 21 de agosto de 2025, según el Banco Central de Venezuela. Foto: composición LR
El valor del dólar paralelo es un indicador clave en la vida diaria de los venezolanos. Este jueves 21 de agosto de 2025, la tasa se encuentra en 115,37 bolívares por dólar, según Monitor Dólar. Aunque no corresponde a una tasa oficial, esta cifra se utiliza ampliamente por quienes realizan transacciones de compra y venta o desean proteger sus ahorros frente a la incertidumbre económica. Conocer su comportamiento es crucial para tomar decisiones informadas en un contexto de inflación y volatilidad del bolívar.

Por otro lado, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el tipo de cambio oficial para hoy, jueves 21 de agosto de 2025, estableciendo el dólar en 139,40 bolívares, según su página web y redes sociales oficiales.

¿A cuánto se cotiza el dólar en Venezuela hoy, 21 de agosto de 2025?

Según el Monitor Dólar, la cotización del dólar paralelo en Venezuela para este jueves 21 de agosto de 2025 se ubica en 147,73 bolívares por unidad. Este valor, determinado por la oferta y demanda de divisas en el mercado informal, suele diferir del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es ampliamente consultado por quienes buscan conocer el precio real del dólar hoy en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 21 de agosto?

Para hoy 21 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 21 de agosto?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 139,40 bolívares la tasa oficial del dólar para este 21 de agosto de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 21 de agosto de 2025. Foto: BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

