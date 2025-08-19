HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mundo

Dólar paralelo en Venezuela hoy, 19 de agosto 2025: consulta la tasa actualizada de Monitor Dólar

El valor del dólar paralelo en Venezuela se sitúa en 147,73 bolívares por dólar hoy, 19 de agosto de 2025, según Monitor Dólar. Esta tasa es clave para operaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo en Venezuela hoy, martes 19 de agosto, vía Monitor Dólar?
¿A cuánto está el dólar paralelo en Venezuela hoy, martes 19 de agosto, vía Monitor Dólar? | Composición LR

El valor del dólar paralelo es un indicador clave en la vida diaria de los venezolanos. Este martes 19 de agosto de 2025, la tasa se encuentra en 147,73 bolívares por dólar, según Monitor Dólar. Aunque no corresponde a una tasa oficial, esta cifra se utiliza ampliamente por quienes realizan transacciones de compra y venta o desean proteger sus ahorros frente a la incertidumbre económica. Conocer su comportamiento es crucial para tomar decisiones informadas en un contexto de inflación y volatilidad del bolívar.

Por otro lado, el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el tipo de cambio oficial para hoy, martes 19 de agosto de 2025, estableciendo el dólar en 126,28 bolívares, según su página web y redes sociales oficiales.

¿A cuánto se cotiza el dólar en Venezuela hoy, 19 de agosto de 2025?

Según el Monitor Dólar, la cotización del dólar paralelo en Venezuela para este martes 19 de agosto de 2025 se ubica en 147,73 bolívares por unidad. Este valor, determinado por la oferta y demanda de divisas en el mercado informal, suele diferir del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es ampliamente consultado por quienes buscan conocer el precio real del dólar hoy en el país.

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 19 de agosto?

Para hoy 19 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 174,8 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 19 de agosto?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 136,89 bolívares la tasa oficial del dólar para este 19 de agosto de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 19 de agosto de 2025. Foto: BCV

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 19 de agosto de 2025. Foto: BCV

Notas relacionadas
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 13 de agosto: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 13 de agosto: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

LEER MÁS
Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 11 de agosto de 2025: consulta la tasa actual, según Monitor Dólar

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 11 de agosto de 2025: consulta la tasa actual, según Monitor Dólar

LEER MÁS
Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 11 de agosto de 2025

Precio del dólar BCV y dólar paralelo en Venezuela hoy, 11 de agosto de 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

¿Quién es Rodrigo Paz Pereira? El candidato que sorprende en los resultados preliminares de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

¿Quién es Jorge ‘Tuto’ Quiroga? Su trayectoria y plan radical para recortar el gasto público en Bolivia

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

Muere Miguel Uribe, precandidato presidencial de Colombia, baleado por un sicario de 15 años durante un mitin

LEER MÁS
Los factores claves que explican el inesperado triunfo de Rodrigo Paz en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia

Los factores claves que explican el inesperado triunfo de Rodrigo Paz en la primera vuelta de las elecciones en Bolivia

LEER MÁS
Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

Las conclusiones de la reunión de Trump - Zelenski que no dejó resultados sobre el final de la guerra en Ucrania

LEER MÁS
Así son los cholets, las casas excéntricas de los nuevos millonarios en Bolivia

Así son los cholets, las casas excéntricas de los nuevos millonarios en Bolivia

LEER MÁS
Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

Evo Morales se atribuye el "triunfo" en las elecciones de Bolivia, pese a que los votos nulos que promovió no superaron el 20%

LEER MÁS
Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

Asesinan a Influencer de TikTok cuando transmitía en vivo desde su casa en Ecuador: "No quiero sufrir"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en agosto 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

USCIS Formulario I-130: ¿en cuánto tiempo se aprobaría la Petición de Familiar Extranjero para residentes de EEUU en 2025?

Mundo

Reunión de Trump - Zelensky EN VIVO: Trump prevé que en "una semana o dos" podría haber una solución a la guerra en Ucrania

El país de Sudamérica catalogado “El Dubái del oro blanco”: posee un cuarto del litio mundial, pero sigue hundido en una crisis económica

Huracán Erin generaría mortales oleajes hacia las costas de EEUU, Bermudas, Puerto Rico y más zonas en los próximos días

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

Perú Primero se aferra a la candidatura de Martín Vizcarra pese a estar preso: "Es nuestra primera opción"

Dos procesados por la masacre Cayara buscan librarse de la justicia: piden al PJ acogerse a Ley de Amnistía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota