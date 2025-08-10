HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025: consulta la tasa actual, según Monitor Dólar

Consulta el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025, según Monitor Dólar. Mantente informado sobre la tasa actual del mercado.

DolarToday y Monitor Dólar hoy, 10 de agosto de 2025, en Venezuela. Foto: composición LR.

El valor del dólar paralelo representa un indicador clave en la vida cotidiana de los ciudadanos. Este 10 de agosto de 2025, la cotización se sitúa en 115,17 bolívares por dólar, de acuerdo con datos de Monitor Dólar. Aunque no se trata de una tasa oficial, esta referencia es ampliamente utilizada por quienes realizan operaciones de compra y venta, o buscan proteger sus ahorros ante la incertidumbre económica. Conocer su comportamiento resulta esencial para tomar decisiones informadas frente a la inflación y la inestabilidad del bolívar.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó el tipo de cambio oficial del dólar hoy, domingo 10 de agosto de 2025, fijando la divisa estadounidense en Bs 131,12, según el portal web y redes sociales oficiales.

¿A cuánto se cotiza el dólar en Venezuela hoy, 10 de agosto de 2025?

Según el Monitor Dólar, la cotización del dólar paralelo en Venezuela para este domingo 10 de agosto de 2025 se ubica en 115,17 bolívares por unidad. Este valor, determinado por la oferta y demanda de divisas en el mercado informal, suele diferir del tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV) y es ampliamente consultado por quienes buscan conocer el precio real del dólar hoy en el país.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 10 de agosto. Foto: Monitor Dólar

¿Cuál es el precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 10 de agosto?

Para hoy 10 de agosto, el dólar en el mercado paralelo venezolano se cotiza en 109,20 bolívares por unidad, funcionando como un indicador clave para la economía del país. Las variaciones diarias de esta tasa inciden directamente en el costo de bienes y servicios, impactando de forma significativa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Conoce el precio de la divisa estadounidense hoy 10 de agosto. Foto: Monitor Dólar

¿Cuál es la tasa oficial del dólar BCV hoy, 10 de agosto?

El Banco Central de Venezuela (BCV) estableció en 131,12 bolívares la tasa oficial del dólar para este 10 de agosto de 2025. Este valor de referencia, fundamental para pagos en comercios, servicios y trámites públicos, influye directamente en la dinámica del mercado cambiario.

BCV: precio del dólar oficial para hoy, 10 de agosto de 2025. Foto: BCV

