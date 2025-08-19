Un inusual hecho ocurrió en Cereté, Córdoba, al registrar a una bebé con un nombre que hace referencia a la inteligencia artificial de "ChatGPT". El nombre fue elegido por los padres y el registro se llevó a cabo el viernes 15 de agosto, a las 9:15 p.m., en una de las sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, sin presentar ningún rechazo.

El hecho ha desatado un amplio debate sobre los límites de la libertad en la elección de nombres y sobre las implicaciones sociales y culturales de esta práctica. Por el momento, la bebé sería la única persona en el país con ese nombre, ya que, según los registros conocidos, no existen otros tocayos en las bases de datos.

¿Cuál fue el nombre que se puso a la bebé en Colombia?

La bebé fue inscrita oficialmente con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra en la localidad rural de Cereté, el cual ha llamado la atención por su peculiaridad. Este nombre recuerda a otros casos internacionales que han generado controversia, como el del chileno Griezmann Mbappé, y ha desatado un amplio debate en redes sociales.

Mientras algunos usuarios aplaudieron la creatividad de los padres al elegir un nombre tan singular, otros expresaron preocupaciones sobre las posibles consecuencias a largo plazo para la niña, incluyendo burlas o dificultades sociales. La noticia ha dividido la opinión pública, poniendo en evidencia los límites de la libertad de los padres para nombrar a sus hijos.

¿Cuáles son los límites de inscripción luego del inusual registro de "Chat Yipiti"?

Aunque en Colombia la ley otorga plena libertad a los padres para elegir el nombre de sus hijos, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene criterios claros para rechazar ciertos nombres si consideran que pueden afectar la dignidad del menor. Anteriomente, la entidad ha rechazado nombres como "Judas", "Satanás", "Belcebú", "Warnerbro" y "Miperro", por considerarlos ofensivos o inapropiados. No obstante, en este caso, el nombre "Chat Yipiti" fue registrado sin objeciones, lo que ha generado sorpresa y debate en la opinión pública.

Por su parte, la entidad ha explicado en ocasiones previas que no se niega la inscripción de nombres, pero sí se opone a aquellos que puedan incidir negativamente en el libre desarrollo de la personalidad del menor. Según su comunicado, se podría apelar a la objeción de conciencia si se tratara de nombres que atenten contra la individualidad del niño.