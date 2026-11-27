Insultos y acusaciones entre Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau marcan el último debate antes de las elecciones en España El último enfrentamiento televisado expuso las diferencias entre los cuatro aspirantes y sus propuestas para gobernar España. Sánchez defendió su gestión, Feijóo cuestionó al Ejecutivo, Abascal atacó las políticas migratorias y Colau centró sus intervenciones en vivienda y violencia machista.

El último debate electoral en España, previo a las elecciones generales del 29 de noviembre, se destacó por ataques y desacuerdos entre candidatos

El último debate electoral en España, previo a las elecciones generales del 29 de noviembre, se destacó por ataques y desacuerdos entre candidatos AFP

El último debate electoral antes de las elecciones generales del 29 de noviembre en España estuvo marcado por los insultos, las acusaciones políticas y los desacuerdos sobre la gestión del Gobierno. Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se enfrentaron el jueves en un encuentro televisado que expuso las diferencias entre los bloques de izquierda y derecha, así como las posibles alianzas que podrían definir el próximo Ejecutivo.

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE pidió a los votantes que eviten un cambio político que, a su juicio, supondría recortes sociales, congelación de salarios y pérdida de derechos. Feijóo, líder del Partido Popular (PP), cuestionó la gestión económica y los casos de corrupción que afectan al entorno socialista. Abascal, de Vox, puso el foco en la migración y la inseguridad, mientras que Colau defendió las posiciones del Frente Amplio sobre vivienda y violencia machista.

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Insultos y reproches marcan el choque entre los candidatos

Los intercambios personales elevaron el tono del encuentro. Abascal llamó a Sánchez “el gran buitre” y lo acusó de impulsar la inmigración masiva y contribuir al aumento de los precios de la vivienda. Colau respondió que era una “vergüenza” que la política permitiera normalizar esa clase de insultos.

El dirigente socialista también lanzó críticas contra Feijóo. Durante el debate, ironizó sobre sus capacidades al afirmar que “las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés”. El líder del PP, por su parte, acusó al presidente de evitar las explicaciones sobre los problemas del Ejecutivo. “Sánchez no contesta nada. Solo huye”, afirmó.

Otro de los momentos de mayor tensión ocurrió cuando Feijóo se dirigió a Colau con la expresión “usted calladita”, en una discusión sobre la actuación de Sánchez durante su visita a Paiporta tras la DANA de 2024. El comentario provocó reproches de la candidata y del presidente. Más tarde, Sánchez calificó el término de “claramente machista y absolutamente desafortunado” y cuestionó que el dirigente popular no reconociera el error ni pidiera disculpas.

Vivienda, migración y corrupción centran los ataques políticos

La crisis de vivienda y el coste de vida ocuparon buena parte de las intervenciones. Feijóo responsabilizó al Gobierno de no ofrecer soluciones a quienes tienen dificultades para acceder a una casa y resumió su crítica con una frase dirigida al Ejecutivo. “Con ustedes para tener una casa hay que heredarla, ocuparla o salir en los sumarios”, sostuvo.

Abascal vinculó el encarecimiento de la vivienda con la migración. El candidato de Vox responsabilizó al Gobierno de promover una llegada masiva de extranjeros que, según su planteamiento, habría presionado los servicios públicos y aumentado la inseguridad. También defendió el control de fronteras y la llamada “remigración”, término que alude al retorno o la expulsión de migrantes a sus países de origen.

La corrupción fue otro de los principales puntos de confrontación. Feijóo reprochó a Sánchez los escándalos que salpican a antiguos colaboradores y miembros de su familia. Abascal también lanzó acusaciones contra el presidente y relacionó la gestión del Ejecutivo con tragedias como los accidentes ferroviarios, el apagón y la dana. Sánchez rechazó esos señalamientos y defendió el balance de su administración.

Sánchez y Colau cuestionan las posturas de PP y Vox

Sánchez y Colau coincidieron en varios momentos al cuestionar las posiciones de los dos dirigentes de derecha. La candidata del Frente Amplio defendió que la violencia machista debe ser un asunto central para cualquier futuro Gobierno. “Las mujeres vamos a ser determinantes, tenemos el deber de decidir que nadie que niegue en este país la violencia machista pueda gobernar”, afirmó.

Colau también reconoció las deficiencias del Ejecutivo progresista en materia de vivienda. “Se han hecho muchas cosas bien en el gobierno progresista, pero en materia de vivienda se ha suspendido”, admitió. Además, defendió a su formación frente a los señalamientos sobre corrupción y cuestionó a Abascal por su postura sobre el conflicto en Gaza.

La cercanía entre Sánchez y Colau contrastó con la distancia entre Feijóo y Abascal. Ambos dirigentes evitaron presentarse como una alianza durante el encuentro y no detallaron un programa conjunto, pese a las preguntas de sus adversarios sobre los posibles pactos de Gobierno después de los comicios.

España cierra la campaña ante unas elecciones decisivas

La campaña electoral termina el viernes, dos días antes de la votación. Sánchez tiene previsto cerrar sus actos en Madrid; Feijóo, en Sevilla, y Abascal, en Valencia. La politóloga Paloma Román, de la Universidad Complutense de Madrid, señaló que las últimas horas serán importantes para que el candidato socialista movilice a los abstencionistas, un grupo que suele inclinarse hacia la izquierda.

Los sondeos citados en la información sitúan al PP en primer lugar, aunque con una distancia menor respecto a los socialistas. Las proyecciones apuntan a que los populares podrían necesitar el respaldo de Vox para alcanzar una mayoría parlamentaria. Ambos partidos ya gobiernan juntos en varias regiones, pero no expusieron durante el debate un acuerdo nacional.

La posible entrada de la extrema derecha en el Gobierno sería la primera desde la muerte de Francisco Franco, en 1975. La elección también despierta atención fuera del país por su posible impacto en el avance de las fuerzas conservadoras en Europa, donde están previstas otras citas electorales en Francia, Italia y Polonia.

En paralelo, Correos informó que admitió 1.012.033 votos por correo para estos comicios, un 8,86% más que en las elecciones generales de noviembre de 2019. La cifra representa el 92,03% de las solicitudes aceptadas y queda un 59,05% por debajo del registro de julio de 2023, una convocatoria celebrada en pleno verano.

La empresa pública anunció un despliegue de más de 15.000 trabajadores y 7.400 vehículos para trasladar los sufragios a las mesas electorales el domingo.