Sujeto amenazó con detonar presunta bomba en agencia del BCP para exigir S/25.000 en Arequipa La rápida intervención de la Policía y la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) permitió detener al sujeto identificado como Daniel Muñiz Zapata.

Momentos de tensión se vivieron en una agencia del Banco de Crédito del Perú (BCP), ubicada en el Centro Comercial Cayma, en la avenida Ejército, en Arequipa. Un sujeto ingresó a la entidad bancaria y amenazó con detonar una supuesta bomba si los trabajadores no le entregaban S/25.000. El hecho ocurrió antes del mediodía de este jueves 26 de noviembre.

De acuerdo con los testimonios recogidos por La República, el hombre, de gran estatura y vestido con un short, llegó caminando con tranquilidad y solicitó la atención de una asesora. Luego de sentarse frente a ella, colocó su mochila sobre la mesa y cambió repentinamente de actitud para exigirle el dinero bajo amenaza de hacer explotar un artefacto.

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La situación provocó momentos de temor entre los trabajadores y clientes que se encontraban en el establecimiento.

UDEX descartó presencia de explosivos en mochila del intervenido

Tras la amenaza, se activaron las alarmas de seguridad, se cerró la agencia bancaria y se procedió a evacuar a los clientes y trabajadores. Efectivos de Águilas Negras y del 105 de la Policía Nacional intervinieron para controlar la emergencia y activar los protocolos correspondientes.

Según información policial, a las 10.50 a. m., personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al establecimiento para verificar la existencia de un posible paquete sospechoso. Los agentes procedieron a revisar y abrir la mochila del sujeto, en cuyo interior encontraron diversos objetos. Finalmente, descartaron la presencia de algún artefacto explosivo.

El intervenido fue identificado como Daniel Alejandro Muñiz Zapata (38), quien quedó detenido por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa. Las diligencias fueron derivadas a la comisaría PNP de Cayma.

Trabajador del BCP y testigos relatan momentos de tensión

Uno de los trabajadores de la agencia bancaria, quien solicitó mantener su identidad en reserva, contó a La República cómo se desarrolló la amenaza en el área de asesoría.

"El señor fue a atenderse en el área de asesoría, al parecer puso su mochila encima de la mesa donde la estaban atendiendo y exigió dinero y si no, amenazó", relató.

Por su parte, algunos cambistas de la zona también presenciaron lo ocurrido. Uno de ellos aseguró que observó en la mano del intervenido una especie de pequeño dispositivo electrónico que utilizaba para sostener que llevaba una bomba.

"Era un sujeto alto, peruano, bastante alto, estaba con un short y había amenazado a las personas que estaban dentro de la agencia del BCP. Las personas han salido asustadas. Está terrible la inseguridad. Hace meses a mi amigo lo balearon", manifestó a este medio.

La Policía indicó que el comportamiento del intervenido podría estar relacionado con alguna alteración mental o con el presunto consumo de sustancias. Sin embargo, estas posibilidades deberán ser determinadas durante las investigaciones.