Lambayeque: activación de quebradas deja aislados a pobladores de Chiclayo y Cajamarca por intensas lluvias Las quebradas Chiriquipe, Yaipón y Majín se activaron en Chongoyape y afectaron la infraestructura de transporte. Pobladores reportan vías inundadas y piden maquinaria pesada para desviar el agua hacia el reservorio de Tinajones.

Las intensas lluvias en el norte de Perú activaron quebradas en Chongoyape, Lambayeque, afectando el tránsito de pobladores entre la región y Cajamarca, según el COEN-INDECI.

Las intensas lluvias en el norte de Perú activaron quebradas en Chongoyape, Lambayeque, afectando el tránsito de pobladores entre la región y Cajamarca, según el COEN-INDECI. RPP

Las intensas lluvias que se registran en el norte del país provocaron la activación de quebradas en el distrito de Chongoyape, provincia de Chiclayo, Lambayeque, dejando a varios pobladores y caseríos de la zona limítrofe con Cajamarca con dificultades para trasladarse.

De acuerdo con el Reporte Preliminar N.° 1180 del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI), las lluvias registradas desde la tarde del jueves 26 de noviembre ocasionaron la activación de las quebradas Chiriquipe, Yaipón y Majín. El incremento del flujo de agua causó daños en infraestructura de transporte, específicamente en el badén Juan Ríos, ubicado en el kilómetro 63 de la carretera Chiclayo-Chongoyape, en el sector del puente Cumbil.

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La situación también fue reportada por pobladores. Rodolfo Cieza Custodio, residente de Chongoyape, señaló a RPP que varios caseríos de Lambayeque y Cajamarca permanecen aislados debido a la cantidad de agua acumulada en las vías tras la activación de las quebradas.

Según el ciudadano, la emergencia dificulta el tránsito de personas que necesitan llegar a sus viviendas y centros de trabajo. Incluso, compartió videos en los que se observa a pobladores utilizando un tractor para atravesar las zonas afectadas por el agua. “Esa es la única forma de pasar”, señaló Cieza, quien pidió una intervención urgente de las autoridades para evitar que la situación empeore.

Pobladores piden maquinaria pesada

Ante la acumulación de agua, los pobladores solicitaron el envío de maquinaria pesada para realizar trabajos que permitan desviar el flujo hacia el reservorio de Tinajones.

Cieza pidió específicamente la intervención de las autoridades vinculadas al sector Agricultura y de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al considerar que la acumulación de agua podría generar mayores problemas si continúan las precipitaciones.

La preocupación aumenta debido a que las lluvias podrían continuar durante los próximos días. El Senamhi mantiene un escenario de precipitaciones de moderada a extrema intensidad entre el 27 y el 29 de noviembre, mientras que el Cenepred advirtió que estas condiciones pueden favorecer la ocurrencia de inundaciones, activación de quebradas, huaicos y deslizamientos.

Lambayeque registra lluvias superiores a 70 mm

La emergencia ocurre mientras distintas localidades de Lambayeque registran precipitaciones de fuerte intensidad.

Según los registros meteorológicos difundidos este viernes, la estación Pasabar, en Olmos, acumuló 76,2 milímetros de lluvia, mientras que Motupe alcanzó 72,6 milímetros durante las últimas 24 horas. Jayanca registró 53,2 milímetros y Tongorrape, 42,3 milímetros.

Estos acumulados evidencian la intensidad de las precipitaciones en diferentes sectores del norte de Lambayeque y elevan el riesgo de inundaciones, activación de quebradas y afectación de vías de comunicación.

El escenario también es considerado de riesgo por el Cenepred. Para el periodo comprendido entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, el organismo identificó a 37.819 personas en Lambayeque expuestas a un nivel de riesgo muy alto por movimientos en masa, dentro de un escenario que comprende siete departamentos.

Lluvias continuarán durante el fin de semana

El Senamhi mantiene el pronóstico de precipitaciones en diferentes sectores del norte del país. El escenario elaborado por INDECI, sobre la base del aviso meteorológico del Senamhi, contempla lluvias de moderada a extrema intensidad en la sierra y precipitaciones en la costa norte.

Cenepred, además, identificó a 2 millones 474.064 personas expuestas a riesgo alto y muy alto por movimientos en masa en siete departamentos ante las lluvias previstas entre el 27 y el 29 de noviembre. Cajamarca concentra la mayor cantidad de población expuesta a riesgo muy alto, con 584.234 personas, mientras que Lambayeque registra 37.819.

En este contexto, las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención, especialmente en sectores cercanos a quebradas, ríos y zonas susceptibles a inundaciones o deslizamientos.