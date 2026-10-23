Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Rosa María Palacios y Pedro Salinas analizan la gestión de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Mundo

La reflexión de Confucio que invita a pensar antes de actuar: "Quienes intentan resolverlo todo con prisa a menudo pasan por alto lo esencial"

El filósofo chino destacó que la sabiduría se logra a través de la reflexión, la imitación y la experiencia, enfatizando que aprender implica comprender y aplicar lecciones en la vida diaria.

La enseñanza de Confucio destaca la importancia de la reflexión antes de actuar, advirtiendo que las decisiones impulsivas pueden ignorar lo esencial.
La enseñanza de Confucio destaca la importancia de la reflexión antes de actuar, advirtiendo que las decisiones impulsivas pueden ignorar lo esencial. | Foto: Magnific
Por
google iconLa República en Google

En una sociedad marcada por la inmediatez, detenerse a reflexionar antes de tomar una decisión puede convertirse en un desafío. Una enseñanza atribuida a Confucio invita a reconsiderar esa forma de actuar: "Quienes intentan resolverlo todo con prisa a menudo pasan por alto lo esencial".

El filósofo chino defendía la importancia de cultivar la virtud, aprender constantemente y actuar con sensatez. Desde esa perspectiva, comprender una situación antes de intervenir permite reconocer qué es verdaderamente importante y evitar decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

El filósofo chino que dejó una reflexión sobre la perfección: "Un árbol torcido vive su propia vida, pero uno recto se convierte en madera"

lr.pe

¿Qué enseñaba Confucio sobre la paciencia y la sabiduría?

Confucio (551 a. C.-479 a. C.) fue un pensador y educador chino cuyas enseñanzas quedaron recopiladas en las Analectas. Su filosofía destacaba la disciplina personal, el respeto hacia los demás y la necesidad de reflexionar sobre las propias acciones para mejorar como persona.

La paciencia, desde esta perspectiva, no consiste únicamente en esperar, sino también en observar y comprender las circunstancias antes de actuar. La sabiduría implica desarrollar el criterio necesario para evaluar las situaciones, reconocer las prioridades y elegir una respuesta adecuada en lugar de buscar soluciones inmediatas.

Puedes ver

Un italiano transformó un automóvil en el más estrecho del mundo: mide menos de 60 centímetros de ancho y entró en el récord Guinness

lr.pe

Las tres formas de alcanzar la sabiduría según Confucio

Entre las reflexiones atribuidas al filósofo chino destaca una que distingue tres caminos para aprender: la reflexión, la imitación y la experiencia. La primera exige un esfuerzo consciente para analizar las situaciones; la segunda permite aprender de otras personas, mientras que la tercera aporta lecciones a partir de lo vivido.

Esta enseñanza resalta que el aprendizaje no se limita a acumular conocimientos, sino que requiere comprenderlos y aplicarlos en la vida cotidiana. Reconocer los errores, corregirlos y mantener la coherencia entre las palabras y las acciones son aspectos fundamentales para desarrollar el criterio personal y tomar mejores decisiones.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 23 de octubre de 2026

Por Carlin | 23 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 22 de octubre de 2026

Por Carlin | 22 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 21 de octubre de 2026

Por Carlin | 21 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

“Dispárale, dispárale”: La confesión de un sicario que baleó a sangre fría a una empresaria

Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto

Gobernador de Tacna queda en libertad tras ser detenido por atropello a niño de 6 años

Mundo

El filósofo chino que dejó una reflexión sobre la perfección: "Un árbol torcido vive su propia vida, pero uno recto se convierte en madera"

Un italiano transformó un automóvil en el más estrecho del mundo: mide menos de 60 centímetros de ancho y entró en el récord Guinness

Sin motores y con 306 personas a bordo: cómo este Airbus planeó durante 19 minutos sobre el Atlántico

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Denuncian penalmente a Fujimori y al presidente del Senado por promulgar la ley de facultades sin la firma de Óscar Reto

Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

Hermana del senador Daniel Barragán es separada de EsSalud a solo una semana de ser nombrada