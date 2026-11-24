Las elecciones generales en España se llevarán a cabo el 29 de noviembre. Los trabajadores podrán solicitar hasta cuatro horas remuneradas para ejercer su derecho al voto, según su horario laboral

Las elecciones generales en España se llevarán a cabo el 29 de noviembre. Los trabajadores podrán solicitar hasta cuatro horas remuneradas para ejercer su derecho al voto, según su horario laboral AFP

Las elecciones generales de España se celebrarán el domingo 29 de noviembre y quienes trabajen durante el horario electoral podrán solicitar tiempo remunerado para acudir a las urnas. El permiso alcanzará hasta cuatro horas, según la coincidencia entre el turno laboral y la apertura de los colegios, prevista de 9.00 a. m. a 8.00 p. m.

La medida alcanza a personal de sectores que mantienen sus actividades durante la jornada, como comercio, hostelería, transporte y sanidad. La normativa busca que las obligaciones laborales no impidan ejercer el derecho al voto, aunque la cantidad de tiempo libre dependerá de cada horario y no será igual para todas las personas.

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¿Cuántas horas de permiso corresponden?

De acuerdo con las reglas previstas para la jornada electoral, si el turno coincide con menos de dos horas de votación no corresponde permiso. Cuando la coincidencia sea de dos a menos de cuatro horas, se podrá disponer de dos horas remuneradas. El tiempo se amplía según las horas compartidas entre ambos horarios.

Entre cuatro y menos de seis horas de coincidencia, el permiso será de tres horas; desde seis horas, llegará a cuatro. Para quienes tienen jornada parcial, el tiempo se reduce de forma proporcional a las horas contratadas. Por ejemplo, una persona con contrato al 50% y derecho inicial a tres horas recibirá una hora y media.

En el caso de los turnos nocturnos, también se reconoce el permiso cuando la jornada coincide total o parcialmente con el horario electoral. La persona debe comunicar a la empresa que lo solicitará. Además, puede pedir en la mesa electoral un justificante de votación, que la compañía está facultada para requerir.

¿Quién organiza el permiso y qué otros derechos existen?

La empresa determina en qué franja se disfruta el tiempo libre, de acuerdo con las necesidades de organización del servicio. Sin embargo, las horas reconocidas son remuneradas y no pueden descontarse del salario. Tampoco se consideran tiempo pendiente de recuperación, por lo que el permiso no debe afectar las condiciones laborales.

Quienes necesiten tramitar el voto por correo por encontrarse lejos de su domicilio o tener dificultades para acudir a las urnas también pueden disponer de hasta cuatro horas dentro de su jornada. Ese tiempo permite solicitar la certificación censal y remitir el voto, de acuerdo con las condiciones aplicables al permiso.

Por su parte, quienes sean designados presidentes o vocales de una mesa electoral tienen derecho a permiso remunerado durante toda la jornada. También les corresponden cinco horas de reducción laboral al día siguiente, como descanso; si trabajan de noche, esa rebaja puede aplicarse en el turno nocturno que empieza tras la votación.

El permiso para votar se sustenta en el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, que establece medidas para facilitar el sufragio de las personas asalariadas. Quienes integren una mesa electoral, además, tienen derecho a una dieta de 70 euros, según las condiciones previstas para los comicios del 29 de noviembre.