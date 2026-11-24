Vocales de mesas electorales en España recibirán 75 euros por su labor durante las elecciones generales del 29 de noviembre

Vocales de mesas electorales en España recibirán 75 euros por su labor durante las elecciones generales del 29 de noviembre AFP

Las personas designadas como presidentes y vocales de mesas electorales en España recibirán una dieta de 75 euros por cumplir esa función durante las elecciones generales del 29 de noviembre. La compensación se aplicará íntegramente, sin importar cuánto tiempo permanezcan en el cargo durante la jornada de votación.

Además del pago, quienes trabajen por cuenta ajena o sean funcionarios tendrán permisos laborales establecidos por la normativa electoral. Los suplentes deberán presentarse en el colegio electoral, pero solo cobrarán y accederán a esos derechos si finalmente asumen una función en la mesa.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

¿Quiénes cobran la dieta electoral?

La remuneración corresponde a las personas designadas como presidentes y vocales, y asciende a 75 euros. La cifra supera en cinco euros la compensación de los comicios generales de 2023, cuando el pago fue de 70 euros. El Ministerio del Interior aprobó el aumento mediante la Orden INT/650/2026, publicada el 27 de junio.

En el caso de los suplentes, la obligación de presentarse en el local electoral comienza a las 8.00 a. m. del 29 de noviembre. Si la mesa queda constituida sin que deban reemplazar a un titular, podrán retirarse sin recibir la dieta; si ejercen una función, percibirán el mismo monto.

Los integrantes de la mesa tienen responsabilidades durante la votación y el escrutinio, además de la compensación económica. El presidente dirige el funcionamiento del local, mientras los vocales colaboran con la identificación de quienes votan, el registro de su participación y la preparación de las actas electorales.

¿Qué permisos laborales les corresponden?

El artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General reconoce un permiso retribuido de jornada completa el día de las elecciones a quienes deban trabajar. También establece una reducción de cinco horas en la jornada laboral del día siguiente, el 30 de noviembre.

Estos permisos se extienden a los suplentes que finalmente desempeñen tareas en la mesa. Para quienes trabajan de noche, el derecho depende del inicio de cada turno: si comienza durante la noche del 29 de noviembre, corresponde el permiso electoral; si empieza el día 30, pueden reducir cinco horas de esa jornada.

La normativa contempla que la participación electoral no reduzca el salario ni obligue a recuperar las horas cubiertas por los permisos. La dieta de 75 euros y el descanso laboral se aplican a quienes cumplen funciones en la mesa, incluidos los suplentes que reemplazan a un titular durante los comicios del 29 de noviembre.