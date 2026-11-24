La SIP exige la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantín, preso desde hace más de dos meses La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata e incondicional del periodista cubano Henry Constantín, detenido desde el 16 de septiembre en la prisión de máxima seguridad Kilo 7. La organización alertó sobre el deterioro de su salud y responsabilizó a las autoridades por su integridad.

La SIP advirtió sobre las condiciones de reclusión de Constantín, quien permaneció 15 días en una celda de castigo

La SIP advirtió sobre las condiciones de reclusión de Constantín, quien permaneció 15 días en una celda de castigo

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió la liberación inmediata e incondicional de Henry Constantín, periodista independiente cubano que lleva más de dos meses detenido en la prisión de máxima seguridad Kilo 7, en Camagüey. La organización alertó sobre el deterioro de su salud y responsabilizó a las autoridades de la isla por su integridad física y psicológica.

Constantín, director del medio digital La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para Cuba, fue arrestado el 16 de septiembre. Permanece bajo prisión provisional por una investigación relacionada inicialmente con una presunta desobediencia. Después se abrió otra causa penal por un supuesto incidente dentro del centro penitenciario.

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El presidente de la SIP, Carlos Jornet, calificó su encarcelamiento como una muestra de intolerancia hacia el periodismo independiente. “No hay justificación legítima para utilizar el aparato judicial y penitenciario como instrumentos de represalia contra quienes ejercen el derecho a informar. Demandamos su liberación inmediata e incondicional”, afirmó.

Alejandra García denuncia amenazas y suspensión de visitas

La preocupación por el estado del periodista aumentó tras las denuncias de su pareja, la periodista y escritora Alejandra García. Según informó, Constantín perdió peso y no recibe de forma íntegra los alimentos y medicamentos que su familia le entrega.

García también denunció amenazas por sus publicaciones sobre el caso. El 20 de noviembre recibió una notificación que le prohibía visitar a su pareja durante tres meses. La sanción llegó después de que intentara entregarle agua potable, comida y libros fuera del horario establecido. Aunque los artículos fueron devueltos, las autoridades consideraron que había incumplido las normas del penal.

La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Martha Ramos, advirtió que las condiciones de reclusión comprometen los derechos fundamentales del comunicador. También rechazó las represalias contra García por informar sobre la situación.

Constantín permaneció dos semanas en una celda de castigo después de que funcionarios afirmaran haber encontrado un cuchillo artesanal entre sus pertenencias. El periodista negó que el objeto fuera suyo y sostuvo que alguien lo colocó para incriminarlo. Ante esa denuncia, la SIP reclamó una investigación independiente.

Tres periodistas cubanos fueron detenidos en cuatro días

La organización advirtió que el caso forma parte de una serie de acciones contra la prensa independiente. Adelth Bonne Gamboa fue detenido el 2 de noviembre y denunció agresiones y confiscación de equipos. Un día después, Camila Acosta fue arrestada y trasladada a una unidad policial; además, afirmó que le devolvieron su teléfono inutilizado.

El 5 de noviembre, Yoani Sánchez, directora de 14ymedio, permaneció nueve horas detenida en La Habana. La periodista denunció amenazas de procesamiento penal por un supuesto atentado contra el orden constitucional.

La SIP también mencionó el exilio de Austin Llerandi en Brasil y las condenas solicitadas contra Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas, integrantes del proyecto El4tico. La Fiscalía pidió ocho y diez años de prisión, respectivamente, por cargos relacionados con sus publicaciones y comentarios sobre la realidad cubana.