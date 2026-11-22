Ayudó a una bebé a nacer en su casa cuando no había tiempo de llegar al hospital y, 22 años después, viajó 1.300 kilómetros para verla graduarse La conexión entre Chloe y Kent se formó en un parto de emergencia que se convirtió en una amistad duradera, donde celebraron juntos cada cumpleaños y logro en la estación de bomberos.

Alan Kent, un bombero de Colorado Springs, ayudó a dar a luz a Chloe Huddle en febrero de 2004. Foto: Los Andes

En febrero de 2004, Alan Kent, un bombero y paramédico de Colorado Springs, Estados Unidos, atendió un parto de emergencia en el domicilio de una familia. La madre no tenía tiempo suficiente para llegar a un hospital, por lo que el nacimiento de Chloe Huddle ocurrió en su propia casa.

Lo que comenzó como una intervención de emergencia terminó convirtiéndose en un vínculo que se mantuvo durante más de dos décadas. En 2026, Kent, ya retirado, recorrió aproximadamente 1.300 kilómetros desde Colorado hasta Arizona para acompañar a Chloe en uno de los momentos más importantes de su vida: su graduación universitaria.

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El bombero que recibió a Chloe durante un parto de emergencia en 2004

Pocos días después del nacimiento, la madre de Chloe visitó la estación de bomberos para agradecer a Kent y al resto del equipo por la atención recibida. A partir de ese encuentro, el paramédico comenzó a mantener contacto con la familia y se convirtió en una persona cercana para ellos.

Con el paso de los años, Kent estuvo presente en distintos momentos importantes de la vida de la niña, incluidos sus cumpleaños. La familia incluso acordó que Chloe celebraría algunas de esas fechas en la estación de bomberos, donde compartió con los integrantes del equipo y sus amigos.

Viajó desde Colorado hasta Arizona para acompañarla en su graduación

Uno de los recuerdos más especiales ocurrió cuando Chloe cumplió 15 años y celebró su fiesta en la estación número 15, junto a sus amigos. Aquel vínculo, que nació en una situación inesperada, continuó fortaleciéndose mientras ella crecía y avanzaba en sus estudios.

En 2026, Chloe se graduó con una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Grand Canyon University, en Arizona. Kent no quiso perderse la ceremonia y emprendió un viaje de aproximadamente 1.300 kilómetros desde Colorado para acompañarla, 22 años después de haberla ayudado a llegar al mundo.