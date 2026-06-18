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Ciencia

Científicos lo confirman: los pollos tienen memoria a largo plazo, resuelven problemas y anticipan lo que va a pasar

La cognición de los pollos dejó de ser un tema menor en la etología tras mostrar habilidades complejas de aprendizaje y adaptación a su entorno.

Los expertos destacan que las aves de corral demuestran memoria social y resolución de problemas, pero advierten sobre la necesidad de evitar la antropomorfización en el estudio de su comportamiento.
Los expertos destacan que las aves de corral demuestran memoria social y resolución de problemas, pero advierten sobre la necesidad de evitar la antropomorfización en el estudio de su comportamiento. | Ilustración con IA/ChatGPT
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La idea de que los pollos poseen capacidades cognitivas complejas dejó de ser un planteamiento secundario en la etología. Trabajos recientes en cognición animal documentan que estas aves aprenden del entorno, reconocen a sus semejantes y ajustan su conducta según experiencias previas, un hecho que impulsa nuevos debates sobre su vida mental.

Una revisión muy citada en la literatura científica, publicada por Lori Marino en Animal Cognition, sostiene que la gallina doméstica muestra complejidad cognitiva, emocional y social comparable a la de otras aves y varios mamíferos. No obstante, la experta advierte que persisten vacíos importantes dentro de la investigación comparativa actual.

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¿Qué capacidades cognitivas tienen las aves de corral, según la ciencia?

La evidencia científica demuestra que las aves domésticas, como los pollos, poseen una memoria a largo plazo y un notable aprendizaje social. Estas facultades les permiten identificar a los integrantes de su grupo y estructurar jerarquías sociales estables. Asimismo, diversos experimentos ratifican su destreza para clasificar estímulos visuales sofisticados, que vinculan de forma directa con incentivos o situaciones de peligro.

En el ámbito de la resolución de problemas, las investigaciones recopiladas por la científica Lori Marino confirman que las gallinas descifran desafíos sencillos para obtener sustento. Los animales logran el éxito mediante el método de ensayo y error o a través de la atenta observación de sus pares. Los expertos interpretan esas conductas en entornos controlados como una clara muestra de flexibilidad cognitiva ante variaciones en su medioambiente.

Respecto a la previsión de escenarios, los análisis demuestran que las aves adaptan su conducta frente a señales que vaticinan sucesos inminentes, tales como la proximidad de alimento o amenazas. No obstante, los especialistas rechazan asociar esta conducta con un diseño consciente del porvenir. Los autores aclaran en la literatura académica que "se trata principalmente de aprendizaje asociativo avanzado" y no de una premeditación deliberada.

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¿Cuáles son los límites de la cognición aviar y qué misterios quedan por resolver?

La comunidad científica admite que el análisis del comportamiento en gallinas suele quedar en segundo plano frente al estudio de primates o córvidos, un hecho que frena el entendimiento integral de su mente. La revisión de la investigadora Marino advierte la urgencia de expandir los proyectos mediante metodologías comparativas rigurosas y observaciones en entornos naturales.

Por otro lado, los expertos señalan la complejidad de interpretar las reacciones de las aves sin adjudicarles rasgos antropomórficos. Los especialistas en el área recuerdan que numerosos hábitos responden a simples mecanismos de aprendizaje, lo cual exige cautela antes de asegurar que existe una inteligencia equivalente respecto a los seres humanos.

En síntesis, los datos confirman que estos animales tienen memoria social, asimilan conocimientos y prevén situaciones con base en sus vivencias previas. Pese a ello, los autores recalcan que "aún no es posible afirmar que estas conductas impliquen planificación del futuro o reconocimiento facial humano", por lo que demandan más pruebas experimentales para esclarecer tales incógnitas.

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