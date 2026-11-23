Hugo García confirma su fichaje a conocido reality internacional tras su paso por 'EEG': "¡El Baby está de vuelta!" Hugo García viaja a República Dominicana para sumarse a la Fuerza Azul de 'Exatlón Estados Unidos' por Telemundo. Conoce cuándo debuta, dónde verlo y el emotivo mensaje que dedicó a su familia.

Hugo García vuelve al mundo de los realities de competencia con 'Exatlón Estados Unidos'. El exintegrante de 'Esto es guerra' confirmó su participación en el formato internacional mediante su cuenta de Instagram, donde compartió un post de su selección junto al mensaje "¡El Baby está de vuelta!".

El modelo, quien partió este lunes a República Dominicana para iniciar con los preparativos de su nuevo programa, también le dedicó un emotivo mensaje a sus seguidores donde señaló que distanciarse de su familia ha sido lo más duro de su nueva etapa. "Dejar a mi familia ha sido la parte más difícil de todo esto. Sé que los voy a extrañar más de lo que puedo explicar, pero hoy me toca transformar todo ese amor en motivación", expresó el influencer.



El conmovedor mensaje de Hugo García tras su partida a Republica Dominicana previo a su participación a 'Exatlón Estados Unidos'. Composición LR. Instagram

Los detalles del debut de Hugo García en 'Exatlón Estados Unidos'.

El exparticipante de 'Combate' da el salto a las pantallas internacionales el martes 8 de diciembre de este año. Los usuarios podrán ver al chico reality en su nueva etapa a través de televisión por paga por Telemundo, como también en plataformas de streaming como Peacock.

Asimismo, según lo confirmado por el programa, el show se transmitirá de lunes a viernes, además de un episodio especial los domingos, en el horario estelar de 7.00 p. m. (hora del Este) y 6.00 p. m. (hora central). En el caso de Perú, los seguidores del popular influencer podrán verlo desde las 7.00 p. m.

Hugo García confirma su participación en 'Exatlón Estados Unidos'. Composición LR. Instagram

Todo lo que debes saber acerca del reality en el que participará Hugo García

'Exatlón Estados Unidos' es uno de los realities deportivos más exigentes de la televisión hispana. El formato de Telemundo reúne a 20 atletas de alto rendimiento divididos en los equipos Rojo y Azul, donde en conjunto deben superar circuitos extremos de fuerza, velocidad, agilidad y resistencia mental para evitar la eliminación semanal.

En esta nueva edición, García defenderá la camiseta de la Fuerza Azul. Asimismo, medirá su nivel competitivo frente a figuras de talla internacional como la exatleta colombiana Caterine Ibargüen, el exfutbolista cubano Yoridan Martínez y la actriz argentina Flor Vigna.