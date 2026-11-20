Sound Music Fest 2026 en Lima: puertas, mapa de ingreso al Estadio Nacional, horarios y todo sobre el festival con Christina Aguilera Christina Aguilera llega por primera vez al Perú y será una de las figuras principales del Sound Music Fest 'Golden Years Edition'. La organización ya confirmó los accesos al Estadio Nacional.

El Sound Music Fest se celebrará en el Estadio Nacional el sábado 21 de noviembre. | Foto: Instagram/Sound Music Fest

El Sound Music Fest se celebrará en el Estadio Nacional el sábado 21 de noviembre. | Foto: Instagram/Sound Music Fest Foto: Instagram/Sound Music Fest

La cuenta regresiva para uno de los conciertos más esperados del año ya comenzó. Este sábado 21 de noviembre, el Estadio Nacional recibirá a miles de asistentes que acudirán al Sound Music Fest 'Golden Years Edition', evento que marcará el esperado debut de Christina Aguilera ante el público peruano tras una larga trayectoria internacional.

La jornada reunirá a figuras de distintos géneros musicales y generaciones en un mismo escenario. Ante la gran expectativa que ha despertado el festival, la organización ya confirmó los horarios de las presentaciones y difundió el mapa oficial de accesos para facilitar el ingreso de los asistentes.

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Horarios por artistas: ¿a qué hora cantará Christina Aguilera?

El festival abrirá sus puertas desde las 4.00 p. m. y presentará una programación que se extenderá hasta altas horas de la noche. La banda peruana Ádammo será la encargada de iniciar los espectáculos musicales a las 7.00 p. m., seguida por el rapero estadounidense Flo Rida, quien subirá al escenario a las 8.00 p. m.

La presentación más esperada llegará a las 9.30 p. m., cuando Christina Aguilera tenga su primer encuentro con el público peruano. Según informó la organización, su concierto se prolongará hasta las 10.40 p. m., con una duración aproximada de 70 minutos. El cierre del festival estará a cargo del DJ Marshmello, programado para las 11.15 p. m.

Puertas de ingreso al Estadio Nacional y documento obligatorio

Para evitar contratiempos, los asistentes deberán identificar previamente la tribuna o zona que figura en su entrada. De acuerdo con el mapa oficial difundido por Sound Music Fest, quienes accedan por la avenida Paseo de la República encontrarán los ingresos para las zonas Platinum (puerta 27), Oriente (puertas 25, 21, 24, 20, 26 y 19) y General (puerta 18).

Por otro lado, los accesos ubicados en la calle José Díaz estarán destinados a Platinum (puerta 34), Occidente (puertas 6 y 5), VIP (puerta 9) y Tribuna Norte (puertas 12, 13 y 14). Asimismo, la plataforma de venta Joinnus recuerda que será obligatorio presentar el DNI o documento de identidad correspondiente al momento del ingreso, por lo que se recomienda tenerlo a la mano junto con la entrada para agilizar el acceso al recinto.