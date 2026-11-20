Luciana Roy se quiebra al exponer que el rechazo de la familia de Jonathan Rojas afectó su relación: "Me ha roto el corazón" Luciana Roy destapó detalles impensados de la relación que tuvo con Jonathan Rojas. Según contó la conductora, la familia del cantante no la aceptaba como su pareja.

La historia de amor entre Luciana Roy y Jonathan Rojas llegó a su fin en medio de diferencias familiares que terminaron desgastando la relación. Durante una sincera conversación con Magaly Medina, la conductora de ‘Sin más que decir’ decidió romper su silencio y contar los episodios que marcaron su romance con el cantante de cumbia, dejando al descubierto situaciones que, según su versión, la hicieron sentirse desplazada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la fuerte influencia que habrían tenido los padres del exintegrante de los Hermanos Yaipén en sus decisiones personales y de pareja. La también locutora aseguró que el artista tenía una marcada dependencia emocional hacia su familia, al punto de priorizar a sus padres por encima del hogar que habían formado juntos y de sus hijos. Sus declaraciones dejaron en evidencia el profundo dolor que todavía le genera esta experiencia.

"Me duele que su familia nuclear no haya sido su prioridad": la cruda confesión de Luciana Roy

"Más importante para él era su familia (papá, mamá) y no su familia nuclear. Lo hablábamos. Él tenía 'mamitis', 'papitis'. Para él es muy importante su familia y eso está bien", expresó, dejando en claro que no cuestionaba el cariño que Jonathan sentía por sus progenitores, sino que esperaba que también priorizara el hogar que habían formado juntos.

Ante esta revelación, Magaly Medina le hizo notar que, al convertirse en pareja y tener un hijo, ella y sus pequeños también pasaban a ser la familia nuclear del cantante. Luciana Roy coincidió con la reflexión, pero aseguró que Jonathan Rojas nunca llegó a comprenderlo de esa manera.

"Me duele que la familia nuclear no haya sido su prioridad, me dolió hasta el día de hoy. Siento que me arrebataron mi familia", manifestó con evidente tristeza.

Por otro lado, al profundizar en el rechazo que experimentó por parte de los familiares de su expareja, la conductora de podcast consideró que el problema no estaba relacionado directamente con ella, sino con cualquier persona que hubiese ocupado su lugar en la vida del cantante.

"No era conmigo el tema, era con cualquier persona que estuviese en ese lugar. Esa es la conclusión a la que llegué", sostuvo, dejando entrever que, desde su perspectiva, las dificultades para consolidar su relación iban más allá de las diferencias personales que pudieron existir entre ambos.

Luciana Roy revela dura charla que tuvo con Jonathan Rojas

En otro momento de la entrevista, Luciana Roy recordó una conversación que tuvo con Jonathan Rojas, en la que le advirtió que las diferencias que atravesaban podían terminar por destruir su relación. La comunicadora aseguró que fue muy clara con el cantante y le hizo saber que, aunque todavía lo amaba, el dolor que le habían causado sus palabras podía llevarla a tomar la decisión de abandonar el hogar que compartían.

"Yo le avisé. Recuerdo esa conversación que tuvimos. Le dije: 'Mira, el amor se acaba. Lo que me acabas de decir me ha roto el corazón. Si no me voy en estos momentos con mis hijos es porque te amo, pero el amor se acaba y ese día yo me iré de la casa con mis hijos'", relató, al recordar la advertencia que le hizo a su entonces pareja.

Sin embargo, pese a que en aquel momento decidió darle una oportunidad a la relación, la situación no cambió como esperaba.

"Pasó un año y ese día llegó. Siempre tienes la esperanza de que cambie, pero él creía que eso no iba a pasar", manifestó, evidenciando que durante ese tiempo mantuvo la ilusión de que Jonathan Rojas pudiera comprender su malestar y cambiar su actitud.