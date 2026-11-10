Bukele anuncia que militares de El Salvador destruyeron el cuartel general de una banda criminal en Haití Mientras la intervención sigue generando controversia, el presidente dominicano, Luis Abinader, ofreció apoyo logístico a Bukele. En tanto, la ONU y Amnistía Internacional piden mayor transparencia sobre las operaciones.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la destrucción del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo en Haití, tras un ataque coordinado con militares salvadoreños

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció la destrucción del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo en Haití, tras un ataque coordinado con militares salvadoreños AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que militares de su país destruyeron la vivienda y el supuesto cuartel general de 400 Mawozo, una de las principales organizaciones criminales de Haití. El ataque tuvo como objetivo una propiedad ubicada en Croix-des-Bouquets, al este de Puerto Príncipe, que pertenecía a Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, señalado como jefe de la pandilla.

El mandatario difundió un video de la operación en su cuenta de X, con un mensaje escrito en criollo haitiano. En las imágenes aparecen al menos tres helicópteros con bandera salvadoreña que disparan contra el inmueble, mientras varias personas escapan del lugar. Bukele aseguró que sus tropas cumplieron una promesa que había hecho días antes, aunque no precisó la fecha exacta del bombardeo.

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La ofensiva se produce en medio de una operación militar en Haití que genera cuestionamientos por la falta de información sobre sus alcances y mecanismos de control. Mientras el Gobierno salvadoreño presenta el despliegue como una misión para rescatar a cuatro soldados desaparecidos, autoridades y organismos internacionales han pedido mayor claridad sobre la intervención.

Más de 2.000 militares salvadoreños fueron enviados a Haití

Bukele ordenó el despliegue de más de 2.000 efectivos a finales de octubre, después de que cuatro militares salvadoreños desaparecieran tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe. La misión busca localizarlos y forma parte de las acciones contra las organizaciones criminales que operan en el país caribeño.

El diario estadounidense Miami Herald informó que la vivienda de Joseph fue destruida el domingo durante una operación de la Policía haitiana con apoyo de soldados salvadoreños. El medio, que citó fuentes anónimas, reportó al menos 20 muertos. El líder de 400 Mawozo no estaba en el inmueble, según informaciones difundidas por la prensa oficialista salvadoreña.

La banda es conocida por sus actividades de secuestro y extorsión. En 2021, sus integrantes raptaron a 16 misioneros estadounidenses y un ciudadano canadiense. Joseph, por su parte, había enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, para solicitar la suspensión de la presencia militar salvadoreña.

Abinader respalda la operación y ofrece apoyo logístico

El presidente dominicano, Luis Abinader, expresó su respaldo a Bukele y confirmó que su Gobierno colabora con El Salvador mediante apoyo logístico y de inteligencia. También aseguró que mantiene reforzada la vigilancia en la frontera con Haití, con vehículos blindados, drones y personal militar preparado ante posibles incidentes.

“Nosotros estamos colaborando con el presidente Bukele y lo apoyamos en toda la parte de logística y de inteligencia, y lo seguiremos apoyando por el trabajo que están haciendo”, declaró Abinader ante periodistas.

El mandatario dominicano también pidió una mayor coordinación entre el Ejército salvadoreño y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas. Reveló que los ministros de Defensa de ambos países mantienen comunicación casi diaria para facilitar el intercambio de información y mejorar la cooperación.

Rubio advierte sobre posibles enfrentamientos entre tropas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, descartó que Washington participe directamente en las operaciones salvadoreñas o tenga previsto enviar soldados a Haití. “No estamos involucrados en eso”, afirmó el domingo ante periodistas en una base militar de Florida.

Rubio manifestó preocupación por la falta de claridad en la cadena de mando entre las fuerzas desplegadas. Advirtió que una coordinación deficiente podría provocar un enfrentamiento entre los militares salvadoreños y los integrantes de la GSF.

“Lo que no podemos permitir es que la Fuerza de Supresión de Pandillas se encuentre con soldados salvadoreños y se disparen entre sí porque piensen que el otro bando está formado por pandilleros”, señaló.

La ONU y Amnistía Internacional cuestionan la falta de transparencia

Naciones Unidas aclaró que la mayoría de los efectivos enviados por El Salvador no pertenece a la GSF y que sus operaciones están fuera del mandato y de los mecanismos de seguimiento de esa fuerza internacional.

Amnistía Internacional también pidió explicaciones a los gobiernos de El Salvador y Haití. La organización reclamó que ambos publiquen el acuerdo que autoriza el despliegue y garanticen que las acciones militares respeten los derechos humanos.