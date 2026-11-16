Monseñor Carlos Castillo agradece al papa León XIV tras su visita en el Perú: "Tú has vuelto al Perú más clave todavía" Durante la misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, Castillo subrayó cómo el pontífice ha reforzado la importancia del Perú, considerándolo una "tierra clave" en su labor pastoral.

Castillo destacó el impacto positivo de la visita papal, subrayando que el Perú es un país crucial en la comunidad católica.

Castillo destacó el impacto positivo de la visita papal, subrayando que el Perú es un país crucial en la comunidad católica. Foto: difusión

El arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo Mattasoglio, dedicó un mensaje de agradecimiento al papa León XIV luego de la misa de despedida celebrada en la Base Aérea Las Palmas, este lunes 16 de noviembre. «El Perú es un país clave y tú lo has vuelto más clave todavía», expresó el religioso al resaltar el significado de la visita del pontífice, quien vivió durante varios años en territorio peruano antes de convertirse en papa.

Castillo también resaltó que Robert Prevost conoce de cerca la realidad peruana por los años que vivió y trabajó en el país antes de convertirse en papa. En ese sentido, afirmó que el santo padre regresó a una tierra que considera su casa y que sus encuentros con los fieles dejaron un mensaje para la comunidad católica.

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«El Perú es un país clave»: monseñor Carlos Castillo destaca el significado de la visita del papa León XIV

En su discurso, el arzobispo de Lima señaló que la visita de León XIV permitió reconocer la cercanía que mantiene con el pueblo peruano. Además, recordó que el pontífice recorrió distintas localidades y tuvo encuentros con comunidades que forman parte de la historia de la Iglesia en el país.

«Porque el Perú, como decimos acá los peruanos, con todas las mezclas que hemos tenido, somos un país clave y tú lo has vuelto más clave todavía», expresó Castillo al finalizar su intervención. El religioso también agradeció al papa por regresar al Perú y compartir nuevamente con las personas que conoció durante su trayectoria pastoral.

«Tú has vuelto a casa»: el agradecimiento del arzobispo de Lima al pontífice tras la misa en Las Palmas

Castillo comparó la visita de León XIV con la labor de Santo Toribio de Mogrovejo, quien buscó conocer de cerca a las comunidades antes de transmitirles su mensaje. Según indicó, el papa siguió ese camino al reencontrarse con el pueblo peruano y acercarse a sus distintas realidades. También sostuvo que sus palabras motivan una renovación evangelizadora entre los católicos.

Finalmente, el arzobispo vinculó la visita con el inicio del Adviento, que comenzará después de noviembre, y expresó su deseo de que este periodo marque una nueva etapa para la Iglesia. «Gracias, papa León. Gracias, padre y hermano Robert», manifestó al cerrar su mensaje, en el que también recordó el llamado del papa Francisco a continuar una Iglesia comprometida con la vida de los peruanos.