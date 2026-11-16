Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 6 PERÚ EN VIVO: SUMO PONTÍFICE SE DESPIDE DE LOS PERUANOS

Política

Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV

Tras las palabras del pontífice sobre la desprotección en la Amazonía, la parlamentaria del Buen Gobierno demandó recursos económicos para combatir los abusos y el abandono estatal en las comunidades awajún y wampis.

Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV
Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV | Composición/LR
Por
google iconLa República en Google

La diputada del Buen Gobierno, Romina Uribe, exigió que el debate del presupuesto público incorpore recursos específicos para la protección de la infancia y la adolescencia en la provincia de Condorcanqui, luego del pronunciamiento emitido por el papa León XIV en Pucallpa, donde advirtió sobre el dolor de las víctimas y el peligro de la impunidad ante los abusos sexuales en la Amazonía.

Por medio de sus redes oficiales, la parlamentaria advirtió sobre la falta de presencia institucional. "En Condorcanqui, las niñas awajún y wampis conocen dolorosamente esta realidad. Desde el territorio hemos constatado el abandono institucional y las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a protección y justicia", indicó.

Video destacado

PAPA LEÓN XIV YA ESTÁ EN PERÚ | ANÁLISIS DE SU DISCURSO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa misma línea, Uribe resaltó que las palabras del líder religioso deben traducirse en acciones concretas. "Como señaló el papa, estos abusos no pueden quedar encubiertos por el silencio, la complicidad y la impunidad. Que este llamado se traduzca en acciones concretas esta semana en el debate del presupuesto público 2027 que tanto se necesita y en la presencia del Estado en el territorio", exigió, tras recalcar que el Gobierno mantiene una deuda con las menores de dicha provincia.

LR Focus

El mensaje del papa León XIV en Pucallpa

Este pedido se da a raíz de las declaraciones ofrecidas por el sumo pontífice en Pucallpa, donde se refirió a los abusos que afectan a los pueblos originarios de la Amazonía.

"Sentimos en el alma y en el corazón la situación de fragilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad".

El pontífice también advirtió sobre la falta de garantías éticas y la necesidad de una respuesta colectiva frente a estas problemáticas estructurales. "En cada ambiente, la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano; pero esto hace que el Evangelio irrumpa como una llamada aún más fuerte a la conversión personal y comunitaria, ofreciendo una renovada esperanza de sanación, consuelo y reparación", apuntó.

Realidad territorial y sanitaria

Este contexto de abandono institucional coincide con los reportes técnicos oficiales de la zona. Informes epidemiológicos firmados por Roberto Rivera Sánchez, director ejecutivo de la Red Integrada de Salud Condorcanqui, detallan una fuerte exposición al riesgo en las comunidades awajún y wampis, reflejada en altas tasas de infecciones de transmisión sexual, barreras geográficas y limitaciones crónicas en la atención básica.

Ante este escenario, Uribe insistió en que el Parlamento y el Ejecutivo deben priorizar los recursos fiscales del año fiscal 2027 para garantizar la presencia real del Estado en las zonas más alejadas de la Amazonía.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Fenómeno El Niño

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 16 de noviembre de 2026

Por Carlin | 16 de Noviembre 2026

Carlincatura del domingo 15 de noviembre de 2026

Por Carlin | 15 de Noviembre 2026

Carlincatura del sábado 14 de noviembre de 2026

Por Carlin | 14 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV

Papa León XIV en Perú EN VIVO: sigue su último recorrido por Lima, misa en Las Palmas y salida del país

Temblor en Ica: sismo de magnitud 5,4 remeció Nasca, según IGP

Política

JNE vulnera reglas electorales y contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV

JEE entregará credenciales a alcaldes en Lima, Chincha, Tumbes y Andahuaylas este lunes 16 de noviembre

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV

JNE vulnera reglas electorales y contará actas siniestradas para definir segunda vuelta en Piura

Keiko Fujimori se reunió dos veces con el hijo del ministro de Salud en Palacio: una durante la visita del papa León XIV