Diputada Romina Uribe pide priorizar a niñas de Condorcanqui en el presupuesto 2027 tras llamado del papa León XIV

La diputada del Buen Gobierno, Romina Uribe, exigió que el debate del presupuesto público incorpore recursos específicos para la protección de la infancia y la adolescencia en la provincia de Condorcanqui, luego del pronunciamiento emitido por el papa León XIV en Pucallpa, donde advirtió sobre el dolor de las víctimas y el peligro de la impunidad ante los abusos sexuales en la Amazonía.

Por medio de sus redes oficiales, la parlamentaria advirtió sobre la falta de presencia institucional. "En Condorcanqui, las niñas awajún y wampis conocen dolorosamente esta realidad. Desde el territorio hemos constatado el abandono institucional y las barreras que enfrentan las víctimas para acceder a protección y justicia", indicó.

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En esa misma línea, Uribe resaltó que las palabras del líder religioso deben traducirse en acciones concretas. "Como señaló el papa, estos abusos no pueden quedar encubiertos por el silencio, la complicidad y la impunidad. Que este llamado se traduzca en acciones concretas esta semana en el debate del presupuesto público 2027 que tanto se necesita y en la presencia del Estado en el territorio", exigió, tras recalcar que el Gobierno mantiene una deuda con las menores de dicha provincia.

El mensaje del papa León XIV en Pucallpa

Este pedido se da a raíz de las declaraciones ofrecidas por el sumo pontífice en Pucallpa, donde se refirió a los abusos que afectan a los pueblos originarios de la Amazonía.

"Sentimos en el alma y en el corazón la situación de fragilidad en la que se encuentran tantas mujeres, niñas y adolescentes, así como el lacerante dolor de las que sufren violencia y abusos sexuales, que causan heridas profundas, muchas veces con el silencio de la complicidad y de la impunidad".

El pontífice también advirtió sobre la falta de garantías éticas y la necesidad de una respuesta colectiva frente a estas problemáticas estructurales. "En cada ambiente, la corrupción y la arbitrariedad socavan la confianza fundamental en la bondad del ser humano; pero esto hace que el Evangelio irrumpa como una llamada aún más fuerte a la conversión personal y comunitaria, ofreciendo una renovada esperanza de sanación, consuelo y reparación", apuntó.

Realidad territorial y sanitaria

Este contexto de abandono institucional coincide con los reportes técnicos oficiales de la zona. Informes epidemiológicos firmados por Roberto Rivera Sánchez, director ejecutivo de la Red Integrada de Salud Condorcanqui, detallan una fuerte exposición al riesgo en las comunidades awajún y wampis, reflejada en altas tasas de infecciones de transmisión sexual, barreras geográficas y limitaciones crónicas en la atención básica.

Ante este escenario, Uribe insistió en que el Parlamento y el Ejecutivo deben priorizar los recursos fiscales del año fiscal 2027 para garantizar la presencia real del Estado en las zonas más alejadas de la Amazonía.