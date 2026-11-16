Un robot logra construir una estructura en el espacio sin la ayuda de astronautas por primera vez en la historia El proyecto abre nuevas vías para la investigación en construcción espacial. Los investigadores prevén la elaboración de grandes antenas y paneles solares en el futuro.

Por primera vez, un robot consiguió construir de manera autónoma una estructura en el espacio por sí solo. El experimento, desarrollado por investigadores del Instituto de Tecnología de California (Caltech), demuestra que es posible ensamblar componentes directamente en órbita, una alternativa que podría cambiar la forma de fabricar grandes infraestructuras fuera de la Tierra.

El sistema, denominado ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly), unió tubos de fibra compuesta y conectores de aluminio para completar una primera sección de una antena reflectora de aproximadamente 1,4 metros. Aunque todavía no se trata de una estructura terminada, el resultado representa una demostración importante de esta tecnología.

El robot ASTRA en acción. Foto: Caltech/Momentus

¿Cómo logró el robot construir una estructura en el espacio?

El funcionamiento de ASTRA se basa en un método de ensamblaje progresivo. Los materiales y componentes necesarios para la construcción viajan compactados desde la Tierra y, una vez en el espacio, el robot los conecta paso a paso hasta formar una sección de la estructura. Cada módulo terminado se incorpora al conjunto existente, mientras la máquina prepara el siguiente segmento.

Arte conceptual de un proyecto de construcción de robots inspirado en NOM4D. Foto: DARPA/Colie Wertz )

El proyecto estuvo liderado por el ingeniero aeroespacial Sergio Pellegrino, investigador de Caltech, quien destacó el esfuerzo necesario para desarrollar el sistema en un plazo reducido. "Desarrollar una carga útil de esta complejidad en tan poco tiempo fue una tarea enorme para nuestro pequeño equipo", señaló. El especialista también explicó que el éxito de la misión abre nuevas posibilidades de investigación para la fabricación y el ensamblaje de estructuras fuera del planeta.

Hasta ahora, las construcciones espaciales dependían principalmente de dos métodos: transportar las piezas por separado para unirlas en órbita o enviar estructuras plegadas que después se desplegaban hasta alcanzar su tamaño definitivo. ASTRA introduce una tercera alternativa: fabricar directamente en el espacio.

La construcción robótica podría permitir crear enormes infraestructuras en órbita

El objetivo de esta tecnología es superar las limitaciones de tamaño que imponen los cohetes. Los investigadores consideran que los futuros sistemas podrían ensamblar estructuras de cientos de metros e incluso kilómetros, destinadas a grandes antenas de radio, instalaciones de comunicación y enormes paneles solares capaces de captar energía en el espacio.

ASTRA forma parte del programa NOM4D, impulsado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos (DARPA) en 2022 para desarrollar nuevas capacidades de fabricación orbital y lunar. Otra iniciativa vinculada a este proyecto, a cargo de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, contempla probar en la Estación Espacial Internacional un método para transformar materiales líquidos en sólidos.

El director del programa, Andrew Detor, destacó la necesidad de construir grandes infraestructuras para una futura economía espacial, como depósitos, hábitats y sistemas de captación de energía.