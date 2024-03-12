Un estudio reveló que la mayor reserva de agua del planeta está bajo el suelo de 4 países sudamericanos. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República/24 Horas - Video: @ministeriodeambienteuruguay

Un estudio reveló que la mayor reserva de agua del planeta está bajo el suelo de 4 países sudamericanos. Foto: composición de Fabrizio Oviedo/La República/24 Horas - Video: @ministeriodeambienteuruguay

En un mundo donde el agua cubre el 70% de la superficie total de la tierra aproximadamente, encontrar nuevas fuentes sostenibles de agua dulce es un reto constante. A pesar de la abundancia de este recurso en los océanos, solo una mínima fracción es potable para los seres humanos y los ecosistemas terrestres. Por ello, es vital resguardar las reservas de agua dulce, en especial aquellas ocultas bajo la superficie de la Tierra.

Un reciente estudio divulgado en Geophysical Research Letters ha iluminado sobre una importante fuente de agua dulce, revelando que las mayores reservas después de los océanos se ubican bajo tierra, no en casquetes polares ni glaciares. Dentro de estas reservas subterráneas, se identificó una en Sudamérica como una de las más extensas y cruciales.

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Se trata de uno de los acuíferos más importantes del mundo. Foto: 24 Horas



El Acuífero Guaraní alberga cerca de 30.000 kilómetros cúbicos de agua. Foto: Agua Latina

La mayor reserva de agua en la Tierra está en Sudamérica

El Acuífero Guaraní, ubicado en la región centro-oeste de Sudamérica y compartido por cuatro de sus territorios, se erige como la tercera mayor reserva de agua dulce del mundo. Con una superficie de aproximadamente 1.194.000 kilómetros cuadrados, alberga cerca de 30.000 kilómetros cúbicos de agua. Esta inmensa reserva subterránea asegura el acceso al agua potable para millones de personas, pero también juega un papel crucial en la agricultura, la industria y la conservación de ecosistemas en la región.

El Acuífero Guaraní está ubicado en la región centro-oeste de Sudamérica. Foto: @tiempoarg

La relevancia del Acuífero Guaraní trasciende lo geográfico y económico, posicionándose como un eje central para la sustentabilidad y seguridad hídrica ante el cambio climático y el crecimiento en la demanda de agua. Este acuífero representa una reserva vital en el contexto de una creciente escasez de recursos hídricos a nivel mundial.

Los océanos albergan la mayor parte del agua del mundo, aproximadamente el 97% del total. El 3% restante se distribuye entre glaciares, icebergs, acuíferos subterráneos, ríos, lagos y la atmósfera, constituyendo el agua dulce disponible. Esta distribución subraya la necesidad vital de gestionar y proteger los recursos hídricos, especialmente el agua dulce, esencial para la supervivencia humana, la agricultura y la industria.

Así es como funciona el famoso acuífero de Sudamérica. Foto: Diario de Cultura



La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) indica que no es sorprendente que la mayor parte del agua del planeta esté ubicada en los océanos, esto representa aproximadamente el 97% del total. Este hecho plantea interrogantes acerca del 3% restante y su distribución, lo cual, al profundizar en la materia para obtener detalles precisos, podría resultar sorprendente para muchos debido a la manera en que se reparte este remanente de agua en el planeta.

Los países beneficiados con la reserva de agua de Acuífero Guaraní

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay disfrutan del beneficio de albergar una de las reservas de agua dulce más grandes del mundo. Esta ubicación geográfica les otorga una posición favorable respecto a la disponibilidad de recursos hídricos, al mismo tiempo que establece un compromiso colectivo en cuanto a su administración y preservación.

Acuífero Guaraní. Foto: Aquabook

1. Brasil

Este país posee la mayor parte del Acuífero Guaraní, lo que le confiere un papel clave en la iniciativa de preservación y uso sostenible del recurso.

2. Argentina

Esta nación se beneficia de esta reserva para el desarrollo de su agricultura y la provisión de agua potable en zonas urbanas y rurales.

El acuífero representa una reserva vital en el contexto de una creciente escasez de recursos hídricos a nivel mundial. Foto: MDZ

3. Uruguay

Aunque es el menor de los cuatro países, Uruguay aprovecha significativamente el acuífero para su abastecimiento de agua y actividades agrícolas.

4. Paraguay

Paraguay utiliza el agua del Acuífero Guaraní para sustentar su crecimiento económico, especialmente en sectores como la agricultura y la energía hidroeléctrica.

La cooperación entre estos países es crucial para enfrentar desafíos como la sobreexplotación y la contaminación. Iniciativas conjuntas para la gestión sostenible del Acuífero Guaraní pueden asegurar que este recurso continúe beneficiando a las generaciones futuras.

¿Cuáles son las características del Acuífero Guaraní?

Extensión: cubre aproximadamente 1,2 millones de kilómetros cuadrados. Su gran tamaño le confiere una importancia estratégica para el abastecimiento de agua potable y para usos agrícolas e industriales en la región.

Volumen de agua: se estima que contiene alrededor de 40,000 kilómetros cúbicos de agua, lo que representa un recurso hídrico de enorme valor, especialmente en un contexto de cambio climático y creciente demanda de agua dulce.

Profundidad: la profundidad del acuífero varía considerablemente, desde pocas decenas de metros en algunas áreas hasta más de 1,500 metros en otras.

Recarga: la recarga del acuífero ocurre principalmente a través de la infiltración de agua de lluvia, especialmente en áreas donde la formación geológica está expuesta o está cubierta por materiales permeables.

El Acuífero Guaraní es uno de los mayores reservorios de agua dulce subterránea del mundo, compartido entre varios países de Sudamérica: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Foto: Ministerio de Ambiente Uruguay

Calidad del agua: el agua del Acuífero Guaraní es generalmente de buena calidad, con baja salinidad y baja presencia de contaminantes, lo que la hace apta para el consumo humano sin necesidad de tratamientos complejos. Sin embargo, la calidad puede variar localmente, especialmente en áreas cercanas a actividades agrícolas e industriales.

Geología: el acuífero está compuesto principalmente por areniscas de la era Mesozoica, que tienen una alta permeabilidad y capacidad para almacenar agua. Estas areniscas están confinadas en algunas áreas por capas de arcilla y basalto, que actúan como una barrera para la infiltración de agua superficial.

Uso y gestión: el agua del Acuífero Guaraní se utiliza para abastecimiento de poblaciones, agricultura, industria y generación de energía térmica. La gestión sostenible del acuífero es crucial para asegurar su conservación a largo plazo, lo que implica desafíos en términos de cooperación internacional, regulación y monitoreo de su uso.