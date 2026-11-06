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Una pareja alemana busca voluntarios de entre 40 y 70 años para vivir gratis en su finca de Portugal a cambio de trabajar 20 horas semanales

La finca promueve la agricultura ecológica y ofrece habitación privada, desayuno, cena y dos días libres. Los voluntarios disfrutarán de acceso a internet y lavandería.

Los voluntarios recibirán una habitación privada, desayuno y cena.
Los voluntarios recibirán una habitación privada, desayuno y cena.Foto: Magnific
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Una pareja alemana de más de 60 años abrió las puertas de su finca en Portugal para recibir voluntarios que quieran vivir en contacto con la naturaleza. La propuesta está dirigida a personas de entre 40 y 70 años, quienes podrán alojarse sin pagar a cambio de colaborar en las tareas de jardinería durante 20 horas semanales.

El terreno se encuentra en Vouzela, un municipio del distrito de Viseu, en el centro del país, donde sus propietarios desarrollan un proyecto de agricultura ecológica basado en la permacultura. Como parte del acuerdo, ofrecen una habitación privada, desayuno, cena y dos días libres por semana a quienes se sumen a la iniciativa.

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¿Qué ofrece la pareja alemana a cambio de trabajar en su finca de Portugal?

Los anfitriones proporcionan alojamiento privado, desayuno y cena diarios, además de acceso gratuito a internet de alta velocidad y lavandería. Los voluntarios también tendrán dos días libres por semana para conocer los alrededores y recorrer los paisajes naturales de la región.

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A cambio, deberán cumplir 20 horas de colaboración semanales, principalmente en el cuidado del jardín y los cultivos. Entre las actividades se encuentran plantar, mantener las huertas y ayudar en la preparación y el servicio de las comidas. También pueden participar en pequeños trabajos de mantenimiento si tienen conocimientos de electricidad, fontanería o carpintería.

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¿Cuáles son los requisitos para vivir gratis en esta finca portuguesa?

Uno de los aspectos particulares de la convocatoria es que busca personas de entre 40 y 70 años, un rango de edad poco habitual en las ofertas de voluntariado internacional. Los interesados deben contar con un nivel intermedio de inglés o alemán y pueden postular individualmente, en pareja o junto a un amigo.

La finca no admite fumadores, consumidores de drogas ni mascotas. Además, los voluntarios deberán cubrir sus propios vuelos, seguro de viaje, transporte interno y gastos personales durante los días libres. La solicitud se realiza mediante Worldpackers, donde los candidatos deben crear una cuenta de pago y completar su perfil con sus habilidades y disponibilidad.

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