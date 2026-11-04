Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

Chile desarrolla una obra de ingeniería para transportar agua del océano hasta una mina en el desierto de Atacama: ubicada a más de 4.000 metros de altura

Sin embargo, el proyecto enfrenta controversias ambientales tras la anulación de la autorización por el Segundo Tribunal Ambiental, que pide revisar el impacto en las comunidades y el ecosistema marino.

El proyecto enfrenta cuestionamientos ambientales, ya que genera salmuera que debe devolverse al océano.
El proyecto enfrenta cuestionamientos ambientales, ya que genera salmuera que debe devolverse al océano.Foto: Diario UNO
Por
google iconLa República en Google

En el norte de Chile, una ambiciosa obra de ingeniería busca llevar agua del océano Pacífico hasta una de las principales operaciones mineras del desierto de Atacama. El proyecto contempla una extensa red de tuberías que permitirá transportar agua desalinizada desde la costa hasta una instalación situada a aproximadamente 4.400 metros sobre el nivel del mar.

La iniciativa pertenece a la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y forma parte del proyecto C20+, diseñado para garantizar el abastecimiento de sus operaciones y reducir la dependencia de fuentes continentales de agua dulce. Su infraestructura contempla un recorrido de 195 kilómetros que debe superar un desnivel de miles de metros en una de las regiones más áridas del planeta.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Puedes ver

EE. UU. hace historia en sus elecciones de medio mandato: un hombre gay, una mujer negra, una indígena y una persona musulmana consiguen victorias inéditas

lr.pe

Una tubería de 195 kilómetros llevará agua del océano hasta los Andes

El sistema contempla una planta desalinizadora en el sector de Puerto Patache, en la Región de Tarapacá, con una capacidad proyectada de producción de 1.050 litros de agua por segundo. Desde allí, el recurso será impulsado mediante un ducto de aproximadamente 195 kilómetros hasta las instalaciones mineras de Ujina, ubicadas en plena cordillera.

LR Focus

Para superar las diferencias de altura del recorrido, la infraestructura incorpora cinco estaciones de bombeo y una estación de transferencia con capacidad para almacenar cerca de 49.500 metros cúbicos de agua. Además, incluye una turbina Pelton que permitirá recuperar parte de la energía mediante el aprovechamiento de la diferencia de altura entre las instalaciones.

Puedes ver

Brad Pitt compró una finca de 500 hectáreas por US$60 millones en Francia y la convirtió en un negocio que produce casi 10 millones de botellas de vino al año

lr.pe

El proyecto de Chile enfrenta cuestionamientos por sus efectos ambientales

La planta utilizará tecnología de ósmosis inversa para separar las sales y otras sustancias del agua marina y obtener agua apta para las operaciones mineras. Sin embargo, este procedimiento también genera salmuera, una corriente concentrada que debe devolverse al océano bajo controles ambientales para reducir sus posibles efectos sobre el ecosistema.

El 15 de mayo de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental de Chile acogió una reclamación de asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya y anuló la autorización ambiental favorable del proyecto. La resolución ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental revisar aspectos relacionados con las comunidades costeras y los posibles impactos de la descarga hipersalina sobre el medio marino.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Excelentes noticias para clientes de Walmart en EE.UU. | Venderán una cena por Día de Acción de Gracias para 10 personas a solo US$35: Así podrás comprarla

Universitario vs Sport Boys EN VIVO: horario y canal de tv dónde ver el partido de hoy por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

La Casa de la Literatura Peruana y Ricardo Vásquez Kunze

Mundo

A sus casi 80 años, temía que fuera demasiado tarde para terminar de restaurar su cabaña en las montañas: hoy vive a 1.800 metros en los Alpes para preservar una propiedad heredada de su tatarabuelo

El proyecto brasileño que desafía el modelo de Bukele y busca cambiar la seguridad en América Latina en 2026: presos plantaron 4,5 millones de árboles para restaurar bosques a cambio de un salario mínimo

En 1817, José de San Martín atravesó los Andes con su ejército por esta ruta para liberar Chile: 209 años después, recorrerla exige una buena condición física y varios días a caballo a casi 5.000 metros de altura

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Luis Dyer sobre emergencia por dengue: “No queremos que los hospitales colapsen por temas menores”

Gestión de Franco Vidal gastó más de S/34 millones en eventos y conciertos: Contraloría detectó servicios no ejecutados

Indira Huilca sobre amnistía para Pedro Castillo: "Yo creo que ha sido procesado con serias deficiencias"