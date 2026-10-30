China suministrará 15 trenes eléctricos a un país de América Latina para casi 900 pasajeros: tendrán wifi y operarían en 2027 Cada tren combina asientos ergonómicos y áreas para personas de pie, con equipamiento moderno y tecnología de vanguardia.

La empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive suministrará 15 trenes eléctricos para conectar ciudades latinoamericanos, mejorando el transporte interurbano en la región. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

La empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive suministrará 15 trenes eléctricos para conectar ciudades latinoamericanos, mejorando el transporte interurbano en la región. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

La empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive proveerá una flota de 15 trenes eléctricos para enlazar la capital de México con un municipio cercano. De acuerdo con datos recabados por Milenio, cada convoy albergará hasta 893 viajeros —entre personas sentadas y de pie— en esta obra orientada al transporte interurbano. La maquinaria dispondrá de tecnología moderna que incluye red wifi, videovigilancia e itinerarios en pantallas informativas.

El inicio de operaciones está programado para 2027. No obstante, esta estimación formal depende del progreso en la infraestructura ferroviaria, el suministro del material rodante y las fases de ensayo previas a la inauguración. La fecha se mantiene como una previsión técnica sujeta al cumplimiento estricto del cronograma de obra.

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¿Qué país de América Latina incorporará los 15 trenes eléctricos de la firma china CRRC?

México sumará estas unidades para la ruta Ciudad de México–Pachuca, un enlace estratégico que integra el acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La ficha técnica oficial de Proyectos México cataloga esta iniciativa como una pieza clave en la expansión del transporte ferroviario de pasajeros en la zona central del territorio nacional.

La operación está prevista para 2027, sujeta al avance en la infraestructura y ensayos. Foto: Diario Uno

El aprovisionamiento de la flota corresponde a CRRC Zhuzhou Locomotive, consorcio especializado en material rodante. De acuerdo con datos difundidos por La Silla Rota, "el esquema contempla la participación de instalaciones mexicanas en la producción", por lo cual el origen de la firma proveedora no implica una fabricación íntegramente asiática.

Ingenieros militares lideran la edificación de la vía doble electrificada, según la descripción técnica recopilada en Proyectos México. Aparte del tendido sobre rieles, la habilitación del corredor exige estaciones modernas, infraestructura de alimentación energética y tecnología de señalización avanzada para asegurar la operación programada.

La construcción de la vía doble electrificada incluye estaciones modernas para garantizar el servicio eficaz. Foto: Diario Uno

¿Cómo serán los trenes para casi 900 pasajeros y qué ruta recorrerán?

Cada composición podrá transportar hasta 893 personas, con más de 300 plazas en asientos ergonómicos. Esta distribución combina espacios para viajar sentado con áreas destinadas a usuarios de pie; por tanto, la capacidad cercana a 900 ocupantes corresponde al total admitido por unidad.

La nueva ruta de 96 kilómetros se estima que tomará una hora y 15 minutos. Foto: Diario Uno

El equipamiento descrito incluye cámaras de seguridad, pantallas digitales e iluminación LED, de acuerdo con la información recopilada por Diario Uno. Las publicaciones aportadas también mencionan wifi, aunque ese componente necesita confirmación en una ficha técnica oficial antes de presentarse como una prestación definitiva.

El recorrido anunciado entre Ciudad de México y Pachuca abarcaría aproximadamente 96 kilómetros, con una conexión estratégica en el AIFA y un tiempo estimado de una hora y 15 minutos, según Diario Uno. Esas cifras deben entenderse como parámetros previstos del proyecto, pendientes de los horarios y las condiciones de operación que se anuncien para su apertura.