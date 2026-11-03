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El pueblo español de origen bereber que esconde un monasterio subterráneo, una cueva de hielo del siglo XVII y una plaza de toros tallada en la montaña

Bocairent, un encantador pueblo entre Valencia y Alicante, destaca por su historia y atractivos subterráneos, incluyendo un monasterio rupestre del siglo XVI y una antigua plaza de toros.

Antigua ciudad española que guarda mucha historia.
Antigua ciudad española que guarda mucha historia. | Foto: Viajar.esFoto: Viajar.es
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En España se encuentra Bocairent, un pueblo de aproximadamente 4.100 habitantes que conserva construcciones sorprendentes excavadas directamente en la roca. Su origen se remonta a los asentamientos bereberes que se establecieron en la ladera norte de la sierra de Mariola.

Su casco antiguo mantiene un trazado de calles de origen árabe, con casas escalonadas, pendientes y estrechos pasadizos. Sin embargo, uno de sus mayores atractivos está bajo tierra: un monasterio rupestre del siglo XVI, una antigua cueva utilizada para almacenar nieve y una plaza de toros construida dentro de una montaña.

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Un monasterio subterráneo y un laberinto de cuevas medievales

A unos 300 metros del casco antiguo se encuentran las Covetes dels Moros, un conjunto de aproximadamente 50 ventanas excavadas en un acantilado. Estas cámaras artificiales habrían sido construidas entre los siglos X y XI y, según la hipótesis más aceptada, funcionaron como un granero fortificado para almacenar cosechas.

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Para recorrer su interior, los visitantes deben atravesar estrechos pasadizos que conectan las diferentes habitaciones. Algunos tramos son tan reducidos que es necesario avanzar agachado o incluso a cuatro patas. En el pueblo también se conserva un monasterio excavado en la roca a mediados del siglo XVI para una comunidad de monjas de clausura, sobre el que posteriormente se construyeron otros dos conventos.

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Una cueva de hielo del siglo XVII y una plaza de toros en la montaña

Otro de los espacios singulares de Bocairent es la Cava de Sant Blai, un antiguo pozo de nieve del siglo XVII al que se accede mediante una galería subterránea. Durante siglos, este lugar permitió almacenar la nieve recogida en la sierra para conservarla y comercializarla, una actividad que tuvo importancia económica en la región.

La localidad también alberga una plaza de toros inaugurada en 1843 y excavada completamente en la roca, con capacidad para 3.760 espectadores. Es considerada la más antigua de la Comunidad Valenciana. A estos atractivos se suma la Ruta Mágica, un recorrido de unos tres kilómetros que atraviesa el casco antiguo, miradores, barrancos y cuevas.

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