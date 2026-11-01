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En 1817, San Martín y su ejército cruzaron los Andes por esta ruta: 209 años después, recorrerla exige preparación y varios días a caballo

Los recorridos exigen buena condición física. La excursión de 100 kilómetros se realiza en seis jornadas y alcanza altitudes entre 3.000 y 4.500 metros.

En enero de 1817, José de San Martín atravesó el Paso de Los Patos con el Ejército de los Andes, marcando un hito en la lucha por la independencia chilena y consolidando su relevancia histórica.
En enero de 1817, José de San Martín atravesó el Paso de Los Patos con el Ejército de los Andes, marcando un hito en la lucha por la independencia chilena y consolidando su relevancia histórica. | Ilustración LR/ChatGPT
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En enero de 1817, José de San Martín, junto con el Ejército de los Andes, atravesó el paso de Los Patos, vía que une el departamento sanjuanino de Calingasta con Putaendo en Chile. Esta travesía formó parte clave de la campaña contra el poder realista tras la cordillera, hito por el cual la zona ostenta la distinción de Lugar Histórico Nacional otorgada por el Gobierno argentino.

Después de 209 años, la propuesta que difunde San Juan Turismo invita a explorar este trayecto mediante cabalgatas turísticas de alta montaña. La excursión abarca cerca de 100 kilómetros y seis jornadas de marcha —con altitudes entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar— desde Barreal hasta el límite fronterizo chileno, recreando pasajes de la gesta militar.

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¿Por qué José de San Martín priorizó el Paso de Los Patos para la travesía andina de 1817?

La decisión obedeció a una estrategia de alcance continental. De acuerdo con el Museo Histórico Nacional de Argentina, los reiterados reveses del Ejército del Norte en el Alto Perú impulsaron al jefe militar a encontrar una ruta alternativa hacia el principal bastión español en Sudamérica. El proyecto contemplaba transponer la cordillera junto a los patriotas trasandinos, asegurar la independencia chilena y estructurar desde allí una flota naval con destino a Lima. Por ello, este itinerario formó parte de un plan superior al mero cruce territorial.

El Paso de Los Patos, escenario de la gesta sanmartiniana. Foto: @winetimearg/Canal26

El Paso de Los Patos, escenario de la gesta sanmartiniana. Foto: @winetimearg/Canal26

Con el fin de concretar dicha empresa, la fuerza libertadora avanzó dividida en seis trayectos. Las brigadas de mayor envergadura avanzaron por Uspallata —liderada por Juan Gregorio de Las Heras— y Los Patos, bajo la conducción directa de Miguel Estanislao Soler, Bernardo O’Higgins y San Martín. Las cuatro agrupaciones secundarias marcharon por flancos septentrionales y meridionales "con el objetivo de confundir y distraer al enemigo", señala la institución oficial. Tal despliegue buscó encubrir la maniobra principal para impedir la concentración defensiva realista.

El trayecto sanjuanino guio al contingente central por Los Patos Sur rumbo al Paso de las Llaretas, conforme a los registros del Gobierno provincial. La convergencia calculada con la división de Uspallata garantizó el reencuentro de las tropas en Curimón, dentro del valle del Aconcagua, entre el 9 y el 10 de febrero. A partir de esa reagrupación se ejecutó la ofensiva final que derivó en el triunfo de Chacabuco el día 12 y habilitó el camino directo a Santiago.

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¿Cómo se recorre hoy la ruta de San Martín y qué preparación exige?

El itinerario oficial de la travesía sanmartiniana parte desde Barreal hacia Manantiales, avanza por Las Frías y asciende al paso del Espinacito hasta llegar al refugio Sardinas en Los Patos Sur. Esa ruta contempla una jornada de descanso, una excursión a la frontera entre Argentina y Chile, además de dos días de retorno. Las autoridades turísticas provinciales sugieren programar el viaje durante los meses de verano junto a operadores y agencias autorizadas.

La excursión recrea la gesta militar, con altitudes de hasta 4.500 metros. Foto: Andes Vertical/Canal26

La excursión recrea la gesta militar, con altitudes de hasta 4.500 metros. Foto: Andes Vertical/Canal26

La expedición exige una excelente condición física para tolerar la altura de la cordillera. El portal Visit Argentina aconseja estar preparado para el esfuerzo físico y para la altura, junto con el empleo de indumentaria de abrigo por capas, sombreros y bloqueador solar ante la fuerte amplitud térmica. Aquellas pautas forman parte de la guía general para los recorridos históricos por Mendoza y San Juan.

La logística concreta varía según el operador contratado para la aventura. Por ejemplo, la empresa Andes Vertical ofrece un programa de ocho días que arranca con la revisión del equipamiento, además de incorporar campamentos, alimentación, mulas de carga, guías capacitados en primeros auxilios y equipos de comunicación satelital. Su oferta evidencia la necesidad de previsión en alojamiento, provisiones y asistencia continua durante varias noches en la montaña.

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