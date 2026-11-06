Siete JEE proclamaron como primer regidor a nueve alcaldes que intentaron la reelección encubierta

Hay 20 casos de presunta reelección encubierta, y de esos son once los que ya tienen pronunciamiento | Difusión

Hay 20 casos de presunta reelección encubierta, y de esos son once los que ya tienen pronunciamiento | Difusión

Nueve alcaldes en funciones que buscaron seguir en el cargo terminaron proclamados únicamente como primeros regidores. Lo decidieron siete Jurados Electorales Especiales (JEE) de distintas partes del país. Los casos son Ferreñafe, Pimentel, La Esperanza, Víctor Larco Herrera, Marca, San Jerónimo de Tunán, Independencia, El Agustino y San Juan Bautista. En todos ellos pasó lo mismo, que el alcalde de turno se inscribió como regidor número uno, el candidato a alcalde de su lista renunció antes de las elecciones cuando el partido ganó, el JEE lo proclamó como regidor.

Ninguno de los nueve fue proclamado alcalde, pero eso no significa que los jurados hayan pensado igual. El de Ica sostuvo, de forma expresa, que no se puede dar la alcaldía a quien ya la ejerce. Los de Chiclayo, en cambio, no hablaron de reelección, ellos dijeron que no se pueden cambiar los cargos para los que se inscribió cada candidato. Y en Amazonas y San Martín, otros dos jurados hicieron justo lo contrario y proclamaron como alcaldes a regidores en la misma situación.

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El último caso se conoció este viernes. El JEE de Chiclayo proclamó a Polanski Carmona, actual alcalde provincial de Ferreñafe, como primer regidor de Somos Perú para el periodo 2027-2030. Su caso se suma a los de otros ocho alcaldes que ya pasaron por el mismo trámite, y deja claro que cada jurado está resolviendo a su manera pese a que la Constitución señala que no hay reelección inmediata para los alcaldes.

Hay 20 casos de presunta reelección encubierta, y de esos son once los que ya tienen pronunciamiento, los nueve de arriba y dos en los que el primer regidor sí fue proclamado alcalde. Los otros nueve siguen en espera, entre ellos el del exalcalde Rafael López Aliaga en Lima.

Así resolvió cada jurado

El JEE de Chiclayo resolvió los casos de Ferreñafe y Pimentel con razonamientos casi iguales. En Ferreñafe, la candidatura a alcalde de Luis Alberto Junior Gutiérrez, de Somos Perú, fue declarada improcedente, y Polanski Carmona quedó como regidor uno. En Pimentel, el candidato de Alianza para el Progreso, Pedro Yrigoyen Fernandini, renunció a fines de julio, y Enrique Navarro Cacho Sousa fue proclamado primer regidor.

En las dos resoluciones el jurado explica que la proclamación no sirve para sustituir candidaturas ni para cambiar los cargos de los inscritos. Lo que no hace es mencionar la reelección ni el artículo 194 de la Constitución, que es justamente el punto de fondo.

El JEE de Trujillo proclamó el 30 de octubre a otros dos. En La Esperanza, donde ganó Alianza para el Progreso, el candidato a alcalde había renunciado y Wilmer Sánchez Ruiz fue proclamado regidor uno. En Víctor Larco Herrera, donde ganó Avanza País, pasó lo mismo con la renuncia del candidato y con Salvador León Clement. En las dos actas, donde debería ir el nombre del alcalde, solo dice “renuncia”.

En Marca, un distrito pequeño de Áncash donde ganó Acción Popular, el candidato a alcalde renunció y José Antonio Corpus fue proclamado regidor uno. En este caso el acta deja vacía la fila del alcalde.

En San Jerónimo de Tunán, en Huancayo, ganó Batalla Perú y el proclamado fue Benito Stany Aguilar, alcalde del periodo 2023-2026. Ahí el jurado fue más allá, porque dejó constancia de que su postulación puede ser un fraude a la ley y de que choca con el artículo 194. Aun así dijo que solo podía proclamarlo regidor, porque el reglamento limita las apelaciones contra las actas de proclamación. Según el documento, serán el nuevo concejo y el JNE quienes decidan si le dan o no el estatus de alcalde.

En Independencia, el JEE de Lima Norte 2 proclamó regidor uno a Alfredo Reynaga, de Somos Perú, después de que renunciara la candidata a alcaldesa. El jurado precisó que el alcalde deberá ser proclamado por el órgano que señale la Ley Orgánica de Municipalidades. En El Agustino, el JEE de Lima Este 2 proclamó primer regidor de Podemos Perú a Richard Soria. El candidato a alcalde también había renunciado y el acta tampoco trae alcalde.

Ica: el único que frenó la alcaldía

El caso de San Juan Bautista es el más llamativo. La candidata a alcaldesa de Renovación Popular, que según la resolución es hija del alcalde Jorge Luis Quispe, renunció en julio. Él quedó como regidor uno y la lista terminó ganando.

El JEE de Ica, por mayoría, declaró inejecutable proclamarlo alcalde. Argumentó que la prohibición no puede reducirse a un asunto de etiquetas, si solo importara lo formal, un alcalde podría inscribirse como primer regidor, esperar que el candidato a alcalde renuncie y volver al mismo cargo. Con ese razonamiento proclamó alcaldesa a la segunda regidora, Rita Guerrero, y dejó a Quispe Saavedra como regidor uno. La magistrada Hilda Montes votó en contra, porque para ella, como postuló a regidor, no habría reelección.

No todos pensaron igual. En Condorcanqui, en Amazonas, el JEE de Bagua proclamó alcalde provincial a Hermógenes Lozano, que era regidor uno de Somos Perú, tras la renuncia del candidato a alcalde. En Zapatero, en San Martín, el JEE de Moyobamba hizo lo mismo con Carlos Francois Hidalgo Reátegui, de Renovación Popular. En ambos casos, las actas dicen que no hubo observaciones.