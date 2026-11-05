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En 1958, una represa creó el mayor lago artificial del mundo por volumen y aisló a miles de animales en África: así nació la Operación Noé

La construcción del embalse, que buscaba satisfacer la demanda energética de la región, resultó en una trampa mortal para la biodiversidad local debido a la falta de un plan de evacuación adecuado.

En diciembre de 1958, el cierre de la presa de Kariba inundó el valle entre Zambia y Zimbabue, convirtiendo hábitats en islas y dejando a la fauna atrapada en refugios temporales.
En diciembre de 1958, el cierre de la presa de Kariba inundó el valle entre Zambia y Zimbabue, convirtiendo hábitats en islas y dejando a la fauna atrapada en refugios temporales.Ilustración LR
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En diciembre de 1958, el cierre de la presa de Kariba, sobre el río Zambeze, inició la inundación del valle situado entre los actuales Zambia y Zimbabue, en África. El agua ocupó terrenos que servían de hábitat a numerosas especies y convirtió las zonas elevadas en islas. Según un estudio preparado para la Comisión Mundial de Represas, los responsables no habían previsto hasta qué punto la fauna quedaría atrapada en esos refugios.

Aquella emergencia dio paso a la Operación Noé, una campaña de rescate que la Autoridad de Parques y Vida Silvestre de Zimbabue —ZimParks— sitúa entre 1958 y 1964. La institución cifra en unos 6.000 los ejemplares salvados, muchos de ellos trasladados al territorio que hoy forma parte del Parque Nacional Matusadona. La intervención incluyó capturas y evacuaciones por vía acuática.

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¿Cómo se formó el lago Kariba y por qué miles de animales quedaron aislados?

Entre 1956 y 1959, la construcción de la enorme infraestructura de 128 metros de altura y 617 metros de longitud buscó abastecer la alta demanda energética de la antigua Federación de Rodesia y Nyasalandia (región que hoy comprende Zambia, Zimbabue y Malaui). La Autoridad del Río Zambeze detalla que la función principal del muro consistía en retener el caudal. El cierre de las compuertas a finales de 1958 dio origen a una masa hídrica colosal que alcanzó su nivel máximo en 1963, consolidándose según ZimParks como el mayor lago artificial del mundo por volumen, gracias a sus 185 kilómetros cúbicos de capacidad y 5.580 kilómetros cuadrados de superficie.

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La anegación inicial avanzó por los cauces naturales, pero pronto desbordó hacia los terrenos contiguos e impactó de lleno en la fauna local. El informe elaborado para la Comisión Mundial de Represas explica que "se había supuesto que las especies se alejarían por sus propios medios". Esa previsión resultó errónea: ejemplares de monos, babuinos, pequeños antílopes y diversos reptiles terminaron atrapados en islotes improvisados sin vía de escape hacia tierra firme.

Conforme ascendió la corriente, los refugios temporales perdieron extensión de forma acelerada, dejando a los ejemplares completamente cercados por el agua. La falta de un plan de evacuación inmediato convirtió la cuenca en una trampa mortal para la biodiversidad silvestre, hecho que transformó el paisaje geográfico e impulsó posteriores operaciones de rescate animal en la zona.

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¿Qué fue la Operación Noé y cómo logró salvar a la fauna silvestre en Kariba?

La Operación Noé constituyó un despliegue de salvamento animal ejecutado en ambas orillas del río Zambeze tras la construcción del embalse. Bajo la coordinación del guardaparques Rupert Fothergill en el sector de Rodesia del Sur, los rescatistas emplearon redes, embarcaciones y canoas para dirigir a los ejemplares hacia terrenos firmes. Durante el proceso, el responsable de la misión afirmó a la revista TIME sobre los felinos: "Tenemos redes", lo que reflejó la audacia del operativo.

Las metodologías de captura se adaptaron a la peligrosidad de cada especie, enfrentando riesgos constantes como troncos sumergidos y serpientes agregadas. Zambia Tourism detalla que un rinoceronte debió ser sedado, montado sobre un trineo y trasladado mediante una balsa improvisada con 18 tambores de combustible, remolcada a lo largo de 19 kilómetros. Otros especímenes simplemente fueron guiados a nado desde los botes hasta la orilla.

El informe del Departamento de Fauna de 1963 computó 4.914 mamíferos auxiliados en el margen sur, lista que incluyó 1.866 impalas, 585 facóqueros y 44 rinocerontes. Aunque este balance de la Comisión Mundial de Represas admitió decesos durante las maniobras y no integró el total de ambas márgenes, los datos de ZimParks confirman que la intervención evacuó a miles de seres vivos, pese a las pérdidas inevitables.

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