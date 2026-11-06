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JNE le cierra paso a la reelección encubierta: “El primer regidor no está habilitado para asumir la alcaldía”

La secretaria general del organismo electoral, Jessica Clavijo, precisó que quienes ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal anterior y ahora figuran como primeros regidores no recibirán credenciales para asumir nuevamente el cargo.

JNE le cierra paso a la reelección encubierta: “El primer regidor no está habilitado para asumir la alcaldía”
JNE le cierra paso a la reelección encubierta: “El primer regidor no está habilitado para asumir la alcaldía” | Foto: Carlos Félix Urpi GLR
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció que los candidatos inscritos como primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán asumir nuevamente la alcaldía. Así lo anunció su secretaria general, Jessica Clavijo, quien precisó que tampoco recibirán las credenciales para ejercer dicho cargo, una medida que alcanza a los casos cuestionados por presunta reelección encubierta.

"Establecer que la condición de primer regidor no habilita la alcaldía, en aquellos casos que primer regidor haya ejercido el cargo de alcalde no será proclamado ni recibirá las credenciales. Es decir No podrá asumirlo bajo la figura de la sucesión ante una vacancia, ni postular para las siguientes elecciones", señaló este viernes.

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