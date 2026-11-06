Actriz Mónica Sánchez califica como "fracaso" los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori y recuerda todas sus promesas incumplidas Mentiras y más promesas incumplidas. La actriz Mónica Sánchez resume así los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori y compartió un video de un medio donde cuestionan a la hija del dictador Alberto Fujimori.

Keiko Fujimori cumplió sus primeros 100 días en el Gobierno y los resultados no son los esperados. La lideresa de Fuerza Popular prometió acabar con la inseguridad ciudadana, construir hasta dos colegios por día y más puntos que, hasta la fecha, no ha cumplido. Ante esta situación, a la cual se suma el alza de precios de los productos de la canasta básica familiar, la mandataria no hace mea culpa, muy por el contrario, señala a sus antecesores como los verdaderos culpables de la situación del Perú.

La prensa internacional no ha sido ajena a la gestión de la hija del dictador Alberto Fujimori. Periodistas de la cadena internacional RT analizaron esta primera etapa de su gestión y puntualizaron en varias promesas de su campaña que quedaron en el aire. Esto fue compartido por la actriz Mónica Sánchez en su cuenta oficial de Instagram, donde tildó de fracaso el actual gobierno.

Mónica Sánchez comparte cuestionamiento a los 100 días del gobierno de Keiko Fujimori

En el marco de los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori, una de las voces más críticas es Mónica Sánchez. La actriz nacional es conocida no solo por sus personajes en la televisión peruana, sino también por las duras críticas y cuestionamientos que tiene contra el fujimorismo.

Mediante su cuenta de Instagram, la recordada 'Charito' de 'Al fondo hay sitio' compartió un extracto del noticiero de la cadena internacional RT. En el clip, la periodista hace referencia a las múltiples promesas que hizo la mandataria durante su campaña, pero que, hasta la fecha, no ha logrado cumplir por diversos factores.

“Verguenza internacional. El fracaso de los primeros 100 días de Keiko Fujimori en el gobierno ya es noticia en medios internacionales”, se lee en el video.

¿Cuáles son las promesas incumplidas de Keiko Fujimori a 100 días de su gobierno?

A 100 días de haber asumido la Presidencia del Perú, Keiko Fujimori enfrenta cuestionamientos por la falta de avances verificables en varias de las promesas que presentó durante su campaña y que incluyó entre sus compromisos para el inicio de su gestión. Aunque el Ejecutivo sostiene que ha sentado las bases para impulsar reformas y acelerar proyectos, el balance de cumplimiento muestra una brecha entre los anuncios realizados y las medidas que efectivamente han comenzado a ejecutarse.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la seguridad ciudadana. Durante la campaña, planteó reforzar la lucha contra la delincuencia mediante el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, además de implementar centros de comando y sistemas de videovigilancia. Sin embargo, a los 100 días, la propia mandataria admitió que, en promedio, el país enfrenta 6,5 crímenes violentos al día.

Además, durante la campaña presidencial, la entonces candidata planteó levantar 3.000 instituciones educativas nuevas en cinco años, una cifra que equivaldría aproximadamente a dos colegios por día. Sin embargo, la propuesta fue modificándose después de su llegada al Gobierno. En septiembre de 2026, Fujimori anunció una nueva meta: construir 2.000 colegios y remodelar otros 3.000 durante su gestión.

El descontento también se refleja en la percepción ciudadana. Una encuesta nacional de Datum Internacional, difundida por América Multimedia, reveló que apenas el 10% de los encuestados calificó como buena la gestión de Fujimori durante sus primeros 100 días, mientras que el 38% la consideró mala y el 47% regular.

Estos resultados muestran que los anuncios del Gobierno todavía no se traducen en una percepción ampliamente favorable entre la ciudadanía.



