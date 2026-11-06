Pedro Alliana se convierte en presidente de Paraguay tras la renuncia y destitución de Santiago Peña La crisis política se agravó tras la intervención de Ueno Bank por parte del Banco Central. El nuevo mandatario estará al frente del Ejecutivo hasta agosto de 2028.

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña por parte del Senado. La salida del mandatario se produjo después de que presentara su renuncia, en medio de la crisis política y financiera desatada por el caso Ueno Bank y los cuestionamientos a su gestión.

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y, en consecuencia, se lo separa de pleno derecho de su cargo de presidente de la República del Paraguay", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

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Los 44 senadores presentes votaron a favor de la destitución, mientras que uno de los 45 integrantes de la Cámara estuvo ausente. El artículo 234 de la Constitución paraguaya establece que, ante la vacancia de la Presidencia, el vicepresidente electo debe asumir el cargo y ejercerlo hasta la finalización del periodo constitucional. De esta manera, Alliana estará al frente del Ejecutivo hasta agosto de 2028.

La crisis provocada por Ueno Bank

La crisis política que terminó con la destitución de Santiago Peña comenzó tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un procedimiento de disolución de Ueno Bank. La entidad fue intervenida luego de que sus indicadores de solvencia cayeran por debajo de la mitad del mínimo exigido por la autoridad financiera. La medida sorprendió debido al rápido crecimiento que había experimentado el banco, que a finales de 2023, cuando se convirtió en una entidad bancaria, aseguraba contar con más de 500.000 clientes. Para septiembre de 2026, la cifra había superado los tres millones, en un país de aproximadamente 6,5 millones de habitantes.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", comunicó Peña, en un mensaje de video que difundió en sus redes sociales.

El caso adquirió una dimensión política por los vínculos de Peña con el grupo empresarial detrás de Ueno Bank. El mandatario había sido accionista de Ueno Holding hasta 2025 y quedó bajo cuestionamientos por posibles conflictos de intereses y el presunto uso indebido de fondos públicos y recursos de jubilación administrados por la entidad. La oposición también cuestionó al entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, por sus relaciones con el grupo. Mientras tanto, miles de ahorristas se movilizaron para reclamar la devolución de su dinero, en medio de la incertidumbre sobre el futuro de sus depósitos.

La presión contra Peña aumentó cuando legisladores de la oposición y de su propio partido impulsaron un juicio político por su presunta responsabilidad en el caso. El jueves 5 de noviembre, Horacio Cartes, líder del Partido Colorado, anunció que la formación oficialista respaldaría el proceso. Poco después, el mandatario presentó su renuncia y argumentó que buscaba preservar la estabilidad del país y la tranquilidad de quienes habían confiado sus ahorros al sistema financiero. Sin embargo, el Congreso no aceptó su dimisión y continuó con el juicio político, que terminó con su destitución por parte del Senado al día siguiente.

¿Quién es Pedro Alliana?

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, conocido como 'Mangui', nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. Antes de ingresar a la política, se desempeñó como comerciante y tuvo una trayectoria deportiva: durante su adolescencia jugó al básquetbol y en 1991 integró la selección paraguaya de ese deporte.

Su primera incursión electoral ocurrió en 2006, cuando se presentó como candidato a intendente de Pilar por el Partido Colorado, aunque no consiguió ganar. Dos años después logró su primer cargo público al ser elegido gobernador de Ñeembucú, responsabilidad que mantuvo hasta 2013. Ese mismo año llegó a la Cámara de Diputados en representación de su departamento, donde permaneció durante una década y ocupó la presidencia entre 2019 y 2022.

Su crecimiento dentro del Partido Colorado estuvo estrechamente ligado a Horacio Cartes y al movimiento Honor Colorado. En julio de 2015 fue elegido presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), aunque asumió oficialmente el cargo en abril de 2016 y lo ejerció hasta enero de 2023. Durante ese periodo consolidó su cercanía con el exmandatario, quien tuvo un papel determinante en su incorporación a la fórmula presidencial junto a Santiago Peña para las elecciones generales de 2023. Ambos llegaron al Ejecutivo el 15 de agosto de ese año.

La trayectoria de Alliana también estuvo acompañada de cuestionamientos políticos, entre ellos señalamientos por presunto nepotismo debido a la contratación de familiares y allegados en instituciones estatales. Uno de los casos señalados fue el de su hija, Montserrat Alliana, quien ocupó un puesto de coordinación en la Cámara de Diputados sin contar con un título académico registrado para esa función. Su cercanía con Cartes y estos cuestionamientos forman parte del contexto político en el que llega a la Presidencia.