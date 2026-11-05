La profunda reflexión de la Madre Teresa de Calcuta sobre el amor: "Sonríe 5 veces al día a quien en realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz" El mensaje de la santa cobró relevancia en la canonización de 2016, donde el papa Francisco resaltó que, a pesar de las barreras, una sonrisa puede expresar amor y solidaridad hacia los más vulnerables.

Un texto de agosto de 2022 atribuye a la Madre Teresa de Calcuta la frase: “La revolución del amor comienza con una sonrisa”, destacando la importancia de sonreír a quienes menos queremos. | Foto: AFP

Un texto de agosto de 2022 atribuye a la Madre Teresa de Calcuta la frase: “La revolución del amor comienza con una sonrisa”, destacando la importancia de sonreír a quienes menos queremos. | Foto: AFP

Un texto difundido en agosto de 2022 por el Centro de Retiros de las Hermanas de Bon Secours le atribuye a la Madre Teresa de Calcuta la declaración: "La revolución del amor comienza con una sonrisa. Sonríe cinco veces al día a quien en realidad no quisieras sonreír. Debes hacerlo por la paz". Esta cita forma parte de un pasaje sobre la compasión, aunque dicha recopilación omite el lugar y la fecha exacta en donde la santa pronunció aquellas palabras.

Galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su labor altruista hacia la humanidad sufriente, la fundadora de las Misioneras de la Caridad creó la congregación en 1950. Los archivos de la institución guardan el discurso de esa premiación, momento en el cual abordó el vínculo entre los gestos afectivos, la convivencia familiar y el auxilio a los más necesitados.

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¿Qué significa la reflexión de la Madre Teresa de Calcuta sobre el amor y la sonrisa?

La propuesta del Nobel de la Paz de 1979 invita a manifestar la afectividad mediante un primer acercamiento interpersonal. Durante su discurso oficial, la santa macedonia afirmó: "La sonrisa es el comienzo del amor". A partir de esa afirmación, vinculó dicho gesto con el compromiso solidario hacia el prójimo, estableciendo que el contacto visual amable representa el punto de partida de toda ayuda al necesitado.

Ofrecer cordialidad a quien se preferiría evitar constituye el desafío principal de esta enseñanza espiritual. La indicación de repetir dicha acción en cinco oportunidades transforma una meta abstracta en un hábito medible. Por su parte, la recopilación del Centro de Conferencias Bon Secours destaca estas palabras como un exhorto urgente para responder con compasión ante el odio y la búsqueda de poder.

El alcance del mensaje cobró nueva relevancia durante la ceremonia de canonización efectuada el 4 de septiembre de 2016. En aquella homilía, el papa Francisco rescató una célebre frase de la fundadora de las Misioneras de la Caridad: "Tal vez no hablo su idioma, pero puedo sonreír". El pontífice enmarcó esa actitud dentro de una entrega universal hacia los vulnerables, sin barreras culturales, raciales o religiosas.

¿De qué manera se vincula la enseñanza de la Madre Teresa con la concordia diaria?

El ámbito doméstico ocupa un lugar central en este pensamiento religioso. Durante su intervención de 1979, la religiosa sostuvo que "el amor comienza en el hogar", según el registro de NobelPrize.org, destacando el valor del afecto tras cada acto. Desde dicha perspectiva, la convivencia armónica se construye mediante la atención sincera hacia quienes comparten una misma vivienda.

Fuera del entorno familiar, la trayectoria de la premio Nobel relacionó aquel compromiso con necesidades concretas. La biografía institucional señala que su congregación nació para asistir a individuos desamparados, personas sin techo, enfermos y víctimas de catástrofes. Ese antecedente permite entender la propuesta como una invitación al servicio activo, cuyo alcance supera el simple saludo afable.

La dimensión espiritual completa esta visión. En un discurso pronunciado el 20 de octubre de 2003, Juan Pablo II recordó la secuencia planteada entre silencio, oración, fe, afecto y ayuda al prójimo: "El fruto del servicio es la paz". De ese modo, la tranquilidad social permanece ligada a una disposición interior volcada hacia el cuidado de los demás.