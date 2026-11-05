Uruguay lista para recibir al papa León XIV en su primera parada de su gira por Sudamérica El papa León XIV llegará a Uruguay este viernes 6 de noviembre para iniciar su primera gira apostólica por Sudamérica. Una encuesta de Equipos Consultores indica que el 36% de los uruguayos se identifica como católico, mientras que el 29% se considera agnóstico o ateo.

Uruguay recibirá al papa León XIV desde este viernes 6 de noviembre, en el inicio de su gira por Sudamérica

Uruguay recibirá al papa León XIV desde este viernes 6 de noviembre, en el inicio de su gira por Sudamérica composición LR/AFP

El papa León XIV llegará a Uruguay este viernes 6 de noviembre a las 4.30 p. m. (hora local) para iniciar su primera gira apostólica por Sudamérica, que también comprende Argentina y Perú. Durante su estancia, hasta el domingo 8, tendrá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, con una misa multitudinaria en cada una de las dos últimas ciudades y encuentros con autoridades, representantes religiosos y distintos sectores de la sociedad.

El recorrido comenzará con una ceremonia oficial en la capital uruguaya y concluirá en Florida, donde está prevista la celebración central antes de su traslado a Buenos Aires. La visita tiene lugar en un país con una marcada separación entre la Iglesia y el Estado, pero que conserva espacios de devoción popular y tradiciones religiosas que forman parte de su identidad.

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Un papa en el país más laico de la región

Uruguay se distingue en Latinoamérica por la separación entre las instituciones religiosas y el Estado, establecida en la Constitución de 1918, vigente desde el año siguiente. El proceso había comenzado décadas antes con medidas como la creación del registro civil, el matrimonio civil obligatorio y la incorporación de la laicidad a la educación pública.

Una encuesta de Equipos Consultores, realizada en octubre, señala que el 36% de los uruguayos se identifica como católico. En contraste, el 29% se considera agnóstico o ateo, mientras que el 13% profesa otras religiones cristianas y el 7% pertenece a otras creencias.

La historiadora Carolina Greising explicó a EFE que el proceso de secularización redujo gradualmente las funciones que antes estaban bajo responsabilidad de la Iglesia. Por eso, precisó que León XIV no llega simplemente al país más laico de la región, sino al que tiene el Estado más laico de Latinoamérica.

Tres ciudades y una misa central

La agenda comenzará en Montevideo, donde el avión papal aterrizará en el aeropuerto internacional de Carrasco. Tras la recepción oficial, León XIV acudirá a la Plaza Independencia para encontrarse con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. También visitará al presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva.

El sábado 7 viajará a Paysandú, donde oficiará una misa en el parque París Londres. Por la tarde regresará a la capital para visitar el barrio Casavalle, reunirse con representantes del sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay y encabezar una vigilia de oración en el estadio Centenario.

El domingo 8, el pontífice se trasladará a Florida para celebrar otra misa en la plaza Asamblea, junto a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. La despedida oficial está prevista para las 3.10 p. m. en Carrasco, antes de su vuelo a Buenos Aires.

San Cono, el santuario que espera al pontífice

Aunque León XIV no visitará la Capilla San Cono, el santuario de Florida se prepara para recibir a representantes de su comunidad durante la misa del domingo. El recinto conserva miles de ofrendas, entre ellas camisetas de futbolistas, trofeos, joyas, fotografías y relojes.

Una de las prendas más destacadas perteneció a Julio Pérez, quien la utilizó el 16 de julio de 1950, cuando Uruguay venció a Brasil en el Maracanazo. También se conservan camisetas firmadas por Diego Forlán, además de un reloj con el escudo del Barcelona.

Fernando Morella, secretario de la comisión directiva, explicó a EFE que la capilla recibe entre 3.000 y 3.500 personas por día. Los visitantes acuden para pedir salud y trabajo, agradecer favores o renovar su fe. La devoción a San Cono llegó desde Italia durante el siglo XIX, de acuerdo con la tradición local.

Paysandú se prepara para una visita histórica

La ciudad, situada a unos 370 kilómetros de Montevideo, espera recibir a decenas de miles de personas para la misa del sábado. El intendente Nicolás Olivera calificó el acontecimiento como la visita más trascendente en la historia del departamento y destacó la oportunidad de mostrar sus atractivos turísticos.

Entre ellos figuran las termas de Guaviyú y Almirón, esta última de agua salada, además de la Meseta de Artigas y los Montes de Queguay. La ciudad también promociona el postre Chajá, creado en 1927 por Orlando Castellano y reconocido en un listado internacional de tortas. Para la ocasión se preparó una edición especial de su empaque.

Así viaja el papa: avión comercial y sin lujos

León XIV viajará desde Roma a Montevideo en un Airbus A330neo de ITA Airways. El vuelo partirá de Fiumicino el viernes 6 a las 7.00 y tiene previsto aterrizar en Carrasco a las 4.30, tras unas trece horas y media de trayecto. La tripulación estará integrada por tres pilotos y diez auxiliares de cabina.

El Vaticano no dispone de una flota propia para estos desplazamientos. Por ello, contrata vuelos chárter mediante licitaciones en las que participan aerolíneas comerciales. ITA Airways, que heredó de Alitalia la función de transportar a los pontífices en sus viajes internacionales, fue seleccionada para el primer tramo de esta gira.

Los desplazamientos posteriores estarán a cargo de compañías regionales. Aerolíneas Argentinas cubrirá los trayectos entre Montevideo y Buenos Aires, además del recorrido a Córdoba, mientras que LATAM operará los vuelos dentro de Perú y el regreso a Roma.