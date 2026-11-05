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Visita del papa León XIV a Uruguay: fechas, ciudades que recorrerá y actividades de su agenda oficial

Durante su estancia, el pontífice participará en ceremonias oficiales y encuentros con diversas comunidades, culminando su visita el 8 de noviembre.

El papa León XIV comenzará su viaje apostólico a Uruguay el 6 de noviembre de 2026, con una agenda que incluye visitas a Montevideo, Paysandú y Florida.
El papa León XIV comenzará su viaje apostólico a Uruguay el 6 de noviembre de 2026, con una agenda que incluye visitas a Montevideo, Paysandú y Florida.Foto: Vatican Media
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El papa León XIV llegará a Uruguayeste viernes 6 de noviembre de 2026 para iniciar un viaje apostólico que se extenderá durante todo el fin de semana. El pontífice visitará tres departamentos del país y participará en encuentros religiosos, ceremonias oficiales y actividades con diferentes sectores de la sociedad.

La agenda del máximo representante de la Iglesia católica contempla actos multitudinarios en Montevideo, Paysandúy Florida, además de reuniones con autoridades nacionales y representantes de la comunidad. Su recorrido finalizará el domingo 8 de noviembre, cuando partirá hacia Argentina.

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Fechas y ciudades que visitará el papa León XIV en Uruguay

El viaje apostólico del pontífice se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Durante esos tres días, recorrerá las siguientes ciudades y departamentos:

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  • Viernes 6 de noviembre: llegada a Montevideo, donde comenzará su agenda oficial con autoridades y representantes de la Iglesia católica.
  • Sábado 7 de noviembre: viajará a Paysandú durante la mañana y regresará a Montevideo para continuar con sus actividades.
  • Domingo 8 de noviembre: visitará Florida, donde celebrará la misa central de su viaje apostólico, antes de partir hacia Buenos Aires, Argentina.
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Actividades de la agenda oficial del papa León XIV en Uruguay

La Conferencia Episcopal del Uruguay presentó el cronograma oficial de la visita, que incluye ceremonias institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con diferentes comunidades. Estas son las principales actividades previstas:

Viernes 6 de noviembre – Montevideo

  • 16.30: llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y bienvenida oficial.
  • 17.30: ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia.
  • 17.45: encuentro con autoridades nacionales, sociedad civil y cuerpo diplomático, seguido de un discurso.
  • 18.15: reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva.
  • 19.00: ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.
  • 19.05: celebración de las Vísperas con representantes de la Iglesia católica en la Catedral Metropolitana.

Sábado 7 de noviembre – Paysandú y Montevideo

  • 08.25: salida de la comitiva papal hacia Paysandú.
  • 09.00 aproximadamente: llegada al departamento y actividades oficiales.
  • Mañana: celebración de una misa multitudinaria en el Parque París Londres.
  • 17.00: encuentro social en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle de Montevideo.
  • 18.00: reunión con representantes del sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay.
  • 19.00: vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre – Florida y Montevideo

  • 10.30: celebración de la misa central del viaje apostólico junto a la Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.
  • 15.10: ceremonia de despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.
  • 15.30: partida del papa León XIV hacia Buenos Aires, Argentina.

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