Visita del papa León XIV a Uruguay: fechas, ciudades que recorrerá y actividades de su agenda oficial Durante su estancia, el pontífice participará en ceremonias oficiales y encuentros con diversas comunidades, culminando su visita el 8 de noviembre.

El papa León XIV comenzará su viaje apostólico a Uruguay el 6 de noviembre de 2026, con una agenda que incluye visitas a Montevideo, Paysandú y Florida.

El papa León XIV comenzará su viaje apostólico a Uruguay el 6 de noviembre de 2026, con una agenda que incluye visitas a Montevideo, Paysandú y Florida. Foto: Vatican Media

El papa León XIV llegará a Uruguayeste viernes 6 de noviembre de 2026 para iniciar un viaje apostólico que se extenderá durante todo el fin de semana. El pontífice visitará tres departamentos del país y participará en encuentros religiosos, ceremonias oficiales y actividades con diferentes sectores de la sociedad.

La agenda del máximo representante de la Iglesia católica contempla actos multitudinarios en Montevideo, Paysandúy Florida, además de reuniones con autoridades nacionales y representantes de la comunidad. Su recorrido finalizará el domingo 8 de noviembre, cuando partirá hacia Argentina.

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Fechas y ciudades que visitará el papa León XIV en Uruguay

El viaje apostólico del pontífice se desarrollará entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Durante esos tres días, recorrerá las siguientes ciudades y departamentos:

Viernes 6 de noviembre: llegada a Montevideo, donde comenzará su agenda oficial con autoridades y representantes de la Iglesia católica.

llegada a Montevideo, donde comenzará su agenda oficial con autoridades y representantes de la Iglesia católica. Sábado 7 de noviembre: viajará a Paysandú durante la mañana y regresará a Montevideo para continuar con sus actividades.

viajará a Paysandú durante la mañana y regresará a Montevideo para continuar con sus actividades. Domingo 8 de noviembre: visitará Florida, donde celebrará la misa central de su viaje apostólico, antes de partir hacia Buenos Aires, Argentina.

Actividades de la agenda oficial del papa León XIV en Uruguay

La Conferencia Episcopal del Uruguay presentó el cronograma oficial de la visita, que incluye ceremonias institucionales, celebraciones religiosas y encuentros con diferentes comunidades. Estas son las principales actividades previstas:

Viernes 6 de noviembre – Montevideo

16.30: llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y bienvenida oficial.

llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco y bienvenida oficial. 17.30: ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia.

ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia. 17.45: encuentro con autoridades nacionales, sociedad civil y cuerpo diplomático, seguido de un discurso.

encuentro con autoridades nacionales, sociedad civil y cuerpo diplomático, seguido de un discurso. 18.15: reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva.

reunión privada con el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva. 19.00: ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo.

ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. 19.05: celebración de las Vísperas con representantes de la Iglesia católica en la Catedral Metropolitana.

Sábado 7 de noviembre – Paysandú y Montevideo

08.25: salida de la comitiva papal hacia Paysandú.

salida de la comitiva papal hacia Paysandú. 09.00 aproximadamente: llegada al departamento y actividades oficiales.

llegada al departamento y actividades oficiales. Mañana: celebración de una misa multitudinaria en el Parque París Londres.

celebración de una misa multitudinaria en el Parque París Londres. 17.00: encuentro social en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle de Montevideo.

encuentro social en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle de Montevideo. 18.00: reunión con representantes del sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

reunión con representantes del sector educativo en la Universidad Católica del Uruguay. 19.00: vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Domingo 8 de noviembre – Florida y Montevideo