De cantar en 80 fiestas de quinceañera a ganar las elecciones en Texas: Bobby Pulido, el cantante tex-mex que llegará al Congreso de Estados Unidos El músico de 53 años, conocido por su carrera en el tex-mex, se prepara para asumir un escaño en la Cámara de Representantes desde enero de 2027, bajo la presidencia de Donald Trump.

El músico de 53 años, conocido por su carrera en el tex-mex, se prepara para asumir un escaño en la Cámara de Representantes desde enero de 2027.

El músico de 53 años, conocido por su carrera en el tex-mex, se prepara para asumir un escaño en la Cámara de Representantes desde enero de 2027. Foto: AFP

Bobby Pulido pasó de conquistar escenarios con la música tex-mex a conseguir una victoria en las elecciones legislativas de Estados Unidos. El cantante de 53 años ganó el Distrito 15 de Texas con el 62,3% de los votos, frente al 37,7% obtenido por la republicana Mónica de la Cruz.

Su triunfo le permitirá ocupar un escaño en la Cámara de Representantes a partir de enero de 2027, durante los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump. Su campaña llamó la atención por una estrategia poco habitual, se ofreció a cantar en fiestas de quinceañera y aseguró haber participado en cerca de 80 celebraciones.

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De estrella del tex-mex a representante de Texas en el Congreso

Nacido en Edinburg, una ciudad del sur de Texas cercana a la frontera con México, Pulido estudió Ciencias Políticas antes de iniciar su carrera musical. Durante la década de 1990 se convirtió en uno de los exponentes del tex-mex, género que combina la música tejana con el regional mexicano.

Su trayectoria también estuvo marcada por el reconocimiento internacional: recibió seis nominaciones a los premios Latin Grammy y obtuvo dos galardones al mejor álbum tejano, en 2022 y 2025. Sin embargo, decidió entrar en la política por su preocupación ante los problemas que afectan al Valle del Río Grande, especialmente el costo de vida y las políticas migratorias.

Las fiestas de quinceañera que marcaron su campaña electoral

Durante la contienda, Pulido convirtió las celebraciones de quinceañera en una herramienta para acercarse a los habitantes de su distrito. La republicana Mónica de la Cruz había cuestionado su capacidad para ejercer como congresista y lo había calificado como un cantante para fiestas, pero el músico incorporó esa crítica a su estrategia electoral.

Hasta finales de octubre, el artista aseguró que había asistido a unos 80 festejos, donde cantó para familias y trabajadores de la región. Según explicó, estas presentaciones le permitieron conectar con personas a las que normalmente no encontraba durante los actos políticos tradicionales.

En su plataforma electoral, Pulido estableció como prioridades la economía del sur de Texas, el impulso a la agricultura y la seguridad fronteriza. También defendió una política migratoria que permita proteger la frontera sin perjudicar a las familias ni a la economía local, además de plantear medidas contra el tráfico de fentanilo.