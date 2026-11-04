De cantar en 80 fiestas de quinceañera a ganar las elecciones en Texas: Bobby Pulido, el cantante tex-mex que llegará al Congreso de Estados Unidos
El músico de 53 años, conocido por su carrera en el tex-mex, se prepara para asumir un escaño en la Cámara de Representantes desde enero de 2027, bajo la presidencia de Donald Trump.
Bobby Pulido pasó de conquistar escenarios con la música tex-mex a conseguir una victoria en las elecciones legislativas de Estados Unidos. El cantante de 53 años ganó el Distrito 15 de Texas con el 62,3% de los votos, frente al 37,7% obtenido por la republicana Mónica de la Cruz.
Su triunfo le permitirá ocupar un escaño en la Cámara de Representantes a partir de enero de 2027, durante los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump. Su campaña llamó la atención por una estrategia poco habitual, se ofreció a cantar en fiestas de quinceañera y aseguró haber participado en cerca de 80 celebraciones.
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De estrella del tex-mex a representante de Texas en el Congreso
Nacido en Edinburg, una ciudad del sur de Texas cercana a la frontera con México, Pulido estudió Ciencias Políticas antes de iniciar su carrera musical. Durante la década de 1990 se convirtió en uno de los exponentes del tex-mex, género que combina la música tejana con el regional mexicano.
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Su trayectoria también estuvo marcada por el reconocimiento internacional: recibió seis nominaciones a los premios Latin Grammy y obtuvo dos galardones al mejor álbum tejano, en 2022 y 2025. Sin embargo, decidió entrar en la política por su preocupación ante los problemas que afectan al Valle del Río Grande, especialmente el costo de vida y las políticas migratorias.
Las fiestas de quinceañera que marcaron su campaña electoral
Durante la contienda, Pulido convirtió las celebraciones de quinceañera en una herramienta para acercarse a los habitantes de su distrito. La republicana Mónica de la Cruz había cuestionado su capacidad para ejercer como congresista y lo había calificado como un cantante para fiestas, pero el músico incorporó esa crítica a su estrategia electoral.
Hasta finales de octubre, el artista aseguró que había asistido a unos 80 festejos, donde cantó para familias y trabajadores de la región. Según explicó, estas presentaciones le permitieron conectar con personas a las que normalmente no encontraba durante los actos políticos tradicionales.
En su plataforma electoral, Pulido estableció como prioridades la economía del sur de Texas, el impulso a la agricultura y la seguridad fronteriza. También defendió una política migratoria que permita proteger la frontera sin perjudicar a las familias ni a la economía local, además de plantear medidas contra el tráfico de fentanilo.