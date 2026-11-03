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Los 2 países de América Latina que construyeron una represa y dejaron a una isla de 42 km en medio de una controversia limítrofe

El tratado de 1876 y trabajos de 1981 han determinado la delimitación de fronteras y creado tensiones entre ambas naciones latinoamericanas.

La construcción de la central hidroeléctrica Yacyretá ha alterado el curso del río Paraná y provocado disputas sobre el dominio marítimo de Apipé Grande.
La construcción de la central hidroeléctrica Yacyretá ha alterado el curso del río Paraná y provocado disputas sobre el dominio marítimo de Apipé Grande.Ilustración LR
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La construcción de la central hidroeléctrica Yacyretá por parte de Argentina y Paraguay en el río Paraná alteró el entorno geográfico y desató una intensa disputa sobre el dominio marítimo que rodea a Apipé Grande. Esta masa insular de 42 kilómetros de largo en América Latina, integrada a la provincia de Corrientes, afronta severas restricciones de navegación y pesca para sus pobladores tras el llenado del embalse administrado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

No obstante, los registros gubernamentales separan la alteración ambiental del cauce frente a los límites territoriales entre ambas naciones. Mientras los líderes correntinos impugnan la demarcación fijada en 1981, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que ese proceso ratificó los acuerdos vigentes. De ese modo, atribuir el desplazamiento fronterizo a la anegación oculta el contraste entre las exigencias provinciales y la postura de la administración central.

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¿Cómo transformó la represa Yacyretá el cauce del río Paraná entre Argentina y Paraguay?

El 3 de diciembre de 1973, los gobiernos argentino y paraguayo firmaron el Tratado de Yacyretá con el fin de generar energía hidroeléctrica y optimizar el tránsito fluvial en los rápidos de Apipé. Esta alianza dio origen a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), organismo encargado de administrar la infraestructura situada entre las localidades de Ituzaingó y Ayolas.

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Las obras iniciaron en 1983 y alcanzaron su primera etapa operativa en 1994, cuando la primera turbina entró en funcionamiento. Tras varias décadas de trabajo, el llenado definitivo del embalse hasta la cota de 83 metros sobre el nivel del mar concluyó el 12 de febrero de 2011, hito que selló la capacidad máxima del proyecto.

El complejo hidroeléctrico modificó el régimen natural del Paraná mediante un lago artificial de 1.600 kilómetros cuadrados y estructuras de hormigón que alcanzan 65,2 kilómetros de longitud. Adicionalmente, una esclusa de navegación integrada habilita el paso de barcos a través del desnivel generado por el reservorio.

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¿Por qué la isla argentina Apipé Grande está rodeada por aguas paraguayas?

El Tratado de Límites del 3 de febrero de 1876 estableció la frontera entre ambos países por el canal principal del río Paraná. No obstante, dicho acuerdo otorgó la soberanía de la masa terrestre a la Argentina e integró la isla de Yacyretá al territorio paraguayo. Como lo estipuló expresamente el primer artículo del documento original, correspondiendo la isla de Apipé a la República Argentina y la isla de Yaciretá a la del Paraguay, principio que separó la jurisdicción del terreno de la división de la corriente.

Posteriormente, los trabajos técnicos de 1981 determinaron que el brazo fluvial sur —ubicado entre la ínsula e Ituzaingó— constituía el cauce dominante, situación que dejó al espacio insular envuelto por la jurisdicción vecina. Ante consultas legislativas, la Cancillería descartó un trazado previo por la vía norte y sostuvo que el procedimiento fue realizado conforme a derecho. Además, la administración nacional dio por concluida la fijación de límites internacionales.

Por su parte, las autoridades de Corrientes manifestaron su preocupación respecto al impacto de este escenario sobre la población costera. Durante un encuentro en San Antonio de Apipé en 2023, los legisladores provinciales exigieron un protocolo de entendimiento transitorio para que se pueda transitar sin trámite migratorio, medida orientada a solucionar los impedimentos en la pesca, la navegación y la actividad turística de los pobladores.

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