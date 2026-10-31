Elecciones de medio término en Estados Unidos: lo que también está en juego en América Latina Las elecciones de medio término en Estados Unidos pueden modificar las decisiones de Donald Trump sobre migración, comercio y seguridad, con efectos directos para América Latina. Una mayoría demócrata en el Congreso permitiría aumentar la supervisión de la Casa Blanca, investigar sus operaciones en el exterior y revisar los fondos destinados a las políticas que afectan a la región.

Las elecciones de medio término en EE. UU. el 3 de noviembre de 2026 serán cruciales, afectando decisiones sobre migración, comercio y política exterior, especialmente hacia América Latina

Las elecciones de medio término en EE. UU. el 3 de noviembre de 2026 serán cruciales, afectando decisiones sobre migración, comercio y política exterior, especialmente hacia América Latina composición LR/AFP

Las elecciones de medio término en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre de 2026, no solo determinarán el equilibrio político en Washington. La renovación de la Cámara de Representantes y de parte del Senado también puede afectar las decisiones de la administración de Donald Trump sobre migración, comercio, seguridad y política exterior, con consecuencias para América Latina.

Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso, mientras los republicanos intentan conservar sus mayorías. Un cambio en la composición legislativa podría aumentar la supervisión sobre la Casa Blanca, abrir investigaciones y modificar las condiciones para aprobar fondos destinados a programas migratorios o de defensa.

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La disputa también coincide con tensiones internacionales vinculadas con la guerra con Irán, los precios del petróleo, la relación comercial con México y las negociaciones sobre Venezuela. Por eso, el resultado electoral tendrá implicaciones que van más allá de la política interna estadounidense.

El Congreso, clave para frenar o respaldar a Trump

La nueva composición del Congreso determinará cuánto margen tendrá Donald Trump para desarrollar su agenda durante la segunda mitad de su mandato. Si los demócratas consiguen una mayoría en alguna de las cámaras, podrán intensificar la fiscalización de las decisiones presidenciales, exigir información y abrir investigaciones sobre asuntos que consideran cuestionables.

El congresista demócrata Jason Crow planteó la necesidad de examinar el uso de la política exterior por parte de la administración. "Trump ha utilizado la seguridad nacional como una de sus principales herramientas para lucrarse con el gobierno", afirmó.

Crow también acusó al presidente de impulsar, “con una indiferencia asombrosa”, una “operación de extorsión y crimen organizado para ganar dinero y promover sus negocios”. Estas declaraciones reflejan el tipo de cuestionamientos que los demócratas pretenden llevar al Congreso si obtienen suficiente poder legislativo.

La guerra con Irán aparece entre los asuntos que podrían quedar bajo revisión. Crow señaló que una de las prioridades de su partido sería recuperar información sobre el costo de las operaciones militares y sus consecuencias.

"La prioridad número uno es tomar el control de los comités, emitir citaciones y obtener la información que hemos estado buscando: ¿Cuánto costó la guerra de Irán? ¿Cuántas bajas hubo? ¿Cuáles fueron los daños a las instalaciones? ¿Cuál es el estado actual del arsenal de armas?", sostuvo.

El senador demócrata Chris Murphy también cuestionó la gestión de la política exterior. En relación con los contactos diplomáticos en Oriente Medio, afirmó que “la Casa Blanca, Jared Kushner y Steve Witkoff quieren mantener la diplomacia con los países del Golfo en secreto porque es una estafa”.

Murphy agregó que "no quieren que embajadores influyentes denuncien su corrupción". Sus acusaciones muestran que, para los demócratas, la supervisión de las decisiones de la administración constituye uno de los principales motivos para disputar el control legislativo.

La elección no garantiza, sin embargo, que todas las iniciativas republicanas queden bloqueadas. El alcance de los cambios dependerá de los resultados en cada cámara y de la capacidad de los legisladores para reunir los votos necesarios.

Guerra, petróleo y aranceles golpean el bolsillo regional

La guerra con Irán y sus efectos sobre los mercados energéticos representan otro frente de preocupación para América Latina. Un aumento del precio del petróleo puede trasladarse a los costos de los combustibles y del transporte, con consecuencias para los valores de bienes y servicios en países que dependen de la importación de energía.

La evolución del conflicto también abre interrogantes sobre el gasto militar y las decisiones de Washington. Chris Murphy cuestionó la continuidad de las operaciones y reclamó requisitos para el uso de los recursos públicos. "No deberíamos asignar fondos al Departamento de Defensa sin la condición de que esta guerra termine", declaró.

El congresista Jason Crow, por su parte, defendió la necesidad de obtener información sobre el costo del conflicto, las bajas y los daños en instalaciones. La posibilidad de que los demócratas controlen el Congreso les permitiría impulsar solicitudes de información y utilizar las facultades de supervisión legislativa.

Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) calcula que el barril de petróleo puede cerrar 2026 con un precio entre un 20% y un 25% superior al de 2025.

Los aranceles de Trump constituyen otro asunto relevante enfocado en la región, en especial para México, cuya economía mantiene una estrecha relación comercial con Estados Unidos. Las decisiones de Washington pueden afectar a empresas, exportaciones y negociaciones sobre las condiciones del intercambio bilateral.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, describió avances en las conversaciones comerciales con el Gobierno estadounidense. "En los ámbitos en los que podemos llegar a un acuerdo y fortalecer a ambos países, estamos progresando", afirmó.

Sheinbaum también destacó una “reducción significativa” de los aranceles en el contexto de las negociaciones. Sin embargo, el futuro de la relación comercial dependerá de las decisiones de la administración estadounidense y de las condiciones políticas que surjan tras la votación legislativa.

Un Congreso con mayor presencia demócrata podría aumentar las exigencias de información y debate sobre la política comercial. No supondría necesariamente la eliminación de los aranceles, pero sí abriría otro espacio de discusión sobre sus consecuencias económicas y diplomáticas.

Migración y remesas: el impuesto que depende del Congreso

La política migratoria es uno de los temas con efectos más directos sobre las comunidades latinoamericanas. La administración Trump ha impulsado recursos para ampliar las operaciones de deportación y reforzar las capacidades de las agencias encargadas del control migratorio.

El American Immigration Council cuestionó el alcance de los fondos aprobados para estas políticas. "Sin necesidad de negociaciones bipartidistas, el Congreso concedió al presidente Trump y a su administración gran parte de lo que solicitaban, otorgándoles prácticamente un cheque en blanco", señaló la organización.

Un cambio en el equilibrio legislativo podría aumentar las posibilidades de revisar cómo se utilizan esos recursos. El organismo recordó que los congresistas tienen herramientas para limitar el gasto si creen que la partida destinada a las deportaciones resulta desmedida.

"Si un número suficiente de miembros del nuevo Congreso considera excesiva la partida ya asignada a la maquinaria de deportación de Trump, tienen la facultad de imponer restricciones al uso de dichos fondos", advirtió el American Immigration Council.

Durante 2025 y 2026, el Congreso usó el procedimiento de conciliación presupuestaria para asignar 239.500 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), según un análisis del American Immigration Council. Ese mecanismo solo requiere mayorías simples.

El resultado electoral también puede influir en el debate sobre las remesas que los migrantes envían a sus familias. La legislación fiscal conocida como One Big Beautiful Bill incorporó un impuesto del 1% a determinadas transferencias, una medida que afecta un canal económico importante para numerosos hogares latinoamericanos.

El Congreso tendrá un papel relevante en cualquier intento de modificar esa disposición. Una eventual mayoría demócrata podría impulsar cambios o exigir una revisión de sus consecuencias, aunque el resultado dependerá del respaldo legislativo que consiga cada propuesta.

Las remesas son especialmente importantes para familias que destinan esos recursos a cubrir gastos cotidianos. Por ello, cualquier cargo adicional puede reducir el dinero que llega a los hogares receptores.

Las elecciones también determinarán la capacidad de los legisladores para revisar el financiamiento de ICE y CBP, las agencias estadounidenses vinculadas a la aplicación de las políticas migratorias y al control fronterizo. El cambio de mayoría no supondría automáticamente el fin de las deportaciones, pero sí podría abrir una disputa respecto a los fondos y las condiciones de su uso.

Venezuela y narcobotes: la mira demócrata sobre la región

Venezuela también forma parte de los asuntos que podrían ganar protagonismo en el Congreso. Las negociaciones en torno al petróleo venezolano y la relación entre Washington y las autoridades que permanecen en el poder han generado preguntas sobre los objetivos de la administración Trump.

El analista Robert Valencia advirtió que las conversaciones no están suficientemente claras. “Las negociaciones que han venido realizando Estados Unidos y Venezuela todavía siguen siendo difusas porque hablan de un acuerdo para extraer petróleo mientras el chavismo sigue en el poder”, señaló.

La posible supervisión legislativa permitiría a los demócratas solicitar información sobre los términos de las conversaciones, los compromisos asumidos y los beneficios que podría obtener cada parte. Valencia planteó la necesidad de examinar qué se está negociando realmente entre ambos gobiernos.

El petróleo tiene un lugar central en dicha relación. Trump ha presentado los acuerdos vinculados al crudo venezolano como un logro de su política, mientras que las condiciones gubernamentales del país siguen siendo parte de las discusiones sobre el futuro de la relación bilateral.

La actuación de las fuerzas estadounidenses contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico constituye otro foco de controversia. Legisladores demócratas han cuestionado las operaciones y sus consecuencias, en particular por las muertes de ciudadanos a bordo de las embarcaciones atacadas.

El senador Tim Kaine rechazó que todos los afectados puedan ser considerados narcotraficantes. Al referirse a las víctimas, habló de “personas que no están involucradas en el narcotráfico” y sostuvo que “son víctimas de asesinato”.

Estas afirmaciones reflejan el cuestionamiento de algunos legisladores sobre la legalidad y la justificación de los ataques. Un cambio en el Congreso podría facilitar nuevas solicitudes de información y debates sobre el uso de la fuerza estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

La discusión también se vincula con la política de seguridad de Trump en América Latina. Las operaciones contra supuestas redes de narcotráfico, las relaciones con gobiernos de la región y el acceso a recursos estratégicos pueden convertirse en asuntos de supervisión legislativa si los demócratas consiguen una mayoría.

El voto latino, árbitro en distritos y estados en disputa

El voto latino constituye otro elemento relevante en las elecciones de medio término. Su peso puede resultar decisivo en estados y distritos competitivos, donde pequeñas variaciones en la participación o en las preferencias electorales pueden alterar el resultado.

Las políticas migratorias, el costo de vida, el empleo y las relaciones comerciales figuran entre los asuntos que afectan a las comunidades hispanas. También influye la percepción sobre la actuación de la administración Trump en el exterior y sus consecuencias económicas para las familias con vínculos en América Latina.

El impacto electoral no será uniforme. Las preferencias de los votantes latinos varían entre estados y comunidades, por lo que no es posible atribuirles una posición única frente al Gobierno. La contienda dependerá de los candidatos, los temas locales y la participación en cada distrito.

En el plano regional, Ecuador aparece entre los países vinculados a la estrategia de seguridad de Washington. El secretario de Estado, Marco Rubio, describió a esa nación como el “mejor aliado en la región”, una afirmación que refleja la importancia que el Gobierno estadounidense concede a sus relaciones con determinados socios latinoamericanos.

El resultado de noviembre también puede influir en el margen político de Trump para mantener su estrategia regional. Si los republicanos conservan el control del Congreso, la Casa Blanca tendrá más posibilidades de avanzar con su agenda legislativa. Si los demócratas obtienen una mayoría, podrán aumentar la supervisión, convocar audiencias y cuestionar decisiones sobre comercio, migración, seguridad y política exterior.

Para América Latina, la elección no implica un cambio automático en las relaciones con Washington. Sí definirá el escenario institucional en el que se debatirán decisiones que repercuten en las remesas, las deportaciones, los precios de la energía, el intercambio comercial y las operaciones estadounidenses en la región.