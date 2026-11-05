¿Dónde ver al papa León XIV en Uruguay del 6 al 8 de noviembre? Estos son los puntos de su recorrido
Durante su estadía, el pontífice participará en ceremonias institucionales, encuentros con la comunidad y celebraciones religiosas, incluyendo reuniones con el presidente Yamandú Orsi.
El papa León XIV llegará a Uruguay este viernes 6 de noviembre para iniciar una visita oficial y pastoral que se extenderá hasta el domingo 8. Durante su estadía, el pontífice recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida, donde participará en ceremonias institucionales, encuentros con la comunidad y celebraciones religiosas.
La agenda contempla actividades abiertas y encuentros con diferentes sectores de la sociedad uruguaya, además de una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi. Su recorrido finalizará el domingo por la tarde, cuando partirá desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco rumbo a Buenos Aires, Argentina.
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¿Dónde ver al papa León XIV durante su visita a Uruguay?
La agenda oficial, difundida por las autoridades uruguayas, establece diferentes puntos de encuentro para quienes deseen acompañar al pontífice durante su recorrido. Estas son las principales ubicaciones donde se desarrollarán sus actividades entre el 6 y el 8 de noviembre:
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Viernes 6 de noviembre – Montevideo
- Aeropuerto Internacional de Carrasco (16.30): llegada del papa León XIV y ceremonia de bienvenida oficial.
- Plaza Independencia (17.30): ceremonia de bienvenida y encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
- Edificio José Artigas (18.15): reunión privada con el presidente Yamandú Orsi.
- Cabildo de Montevideo (19.00): visita oficial del pontífice.
- Catedral de Montevideo (19.15): visita pastoral.
Sábado 7 de noviembre – Paysandú y Montevideo
- Paysandú: actividades pastorales durante la mañana, incluida una celebración multitudinaria en el Parque París Londres.
- Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, barrio Casavalle (17.00): encuentro social con la comunidad.
- Universidad Católica del Uruguay (18.00): reunión con representantes del sector educativo.
- Estadio Centenario (19.00): vigilia de oración.
Domingo 8 de noviembre – Florida y Montevideo
- Catedral Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, Florida (10.30): celebración de la misa central del viaje apostólico.
- Aeropuerto Internacional de Carrasco (15.10): ceremonia oficial de despedida.
- Aeropuerto Internacional de Carrasco (15.30): partida del papa León XIV y su delegación hacia Buenos Aires, Argentina.