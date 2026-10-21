La millonaria apuesta de Hansjörg Wyss para proteger el 30% del planeta antes de 2030: destinó US$1.500 millones y llegó hasta Argentina
La iniciativa, que comenzó en 2018, respalda proyectos de conservación terrestre y marina, financiando organizaciones y comunidades locales a nivel global.
El filántropo suizo Hansjörg Wyss comprometió US$1.500 millones para impulsar la conservación de ecosistemas terrestres y marinos con la finalidad de contribuir a que el 30% del planeta permanezca protegido antes del 2030. La iniciativa, lanzada en 2018 a través de la Wyss Foundation y la Wyss Campaign for Nature, financia proyectos de organizaciones ambientales, gobiernos y comunidades indígenas y locales. La cifra corresponde a un compromiso de financiación, no a una donación entregada íntegramente de una sola vez.
El anuncio inicial fue de US$1.000 millones en 2018. El 22 de septiembre de 2021, Wyss añadió otros US$500 millones y se incorporó al Protecting Our Planet Challenge, una alianza de entidades filantrópicas destinadas a acelerar la protección de la biodiversidad. Los recursos respaldan la creación y ampliación de parques nacionales y reservas, así como la mejora de la gestión de áreas naturales.
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Según los balances estimados, los proyectos generales contribuyeron a proteger cerca de 90 millones de acres de tierra, unos 36,4 millones de hectáreas, y más de 1,7 millones de kilómetros cuadrados de océano.
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Desde Argentina hasta Estados Unidos
Cabe indicar que la meta de la campaña coincide con el objetivo internacional conocido como 30×30, adoptado el 19 de diciembre de 2022 durante la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Montreal.
El acuerdo establece que, para 2030, al menos el 30% de las zonas terrestres, las aguas continentales y las áreas costeras y marinas deben conservarse y gestionarse eficazmente respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.
La iniciativa también respalda proyectos concretos. En Argentina, la fundación colaboró con organizaciones conservacionistas para impulsar el Parque Nacional y la Reserva Nacional Ansenuza, un área de importancia para las aves migratorias y otras especies amenazadas. En Estados Unidos, apoyó esfuerzos de protección territorial junto a la Nación Blackfeet en Badger-Two Medicine.
Aunque la fundación continúa financiando proyectos para avanzar hacia el objetivo 2030, la meta depende de la participación de gobiernos, organizaciones y comunidades de numerosos países.