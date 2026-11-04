EE. UU. hace historia en sus elecciones de medio mandato: un hombre gay, una mujer negra, una indígena y una persona musulmana consiguen victorias inéditas Desde el Senado hasta las gobernaciones estatales, los resultados electorales abrieron un nuevo capítulo en la representación política de las minorías en Estados Unidos.

Un hombre abiertamente gay, una mujer negra, un musulmán y representantes indígenas, palestinos y latinos consiguieron triunfos que marcan un precedente en la historia política del país.

Un hombre abiertamente gay, una mujer negra, un musulmán y representantes indígenas, palestinos y latinos consiguieron triunfos que marcan un precedente en la historia política del país. Foto: PopTingz

Las elecciones de medio mandato del último 3 de noviembre de 2026 dejaron resultados históricos en Estados Unidos. Seis candidatos consiguieron victorias que marcan un precedente en la representación política de comunidades que han tenido una presencia limitada en los principales cargos públicos del país.

Un hombre abiertamente gay, una mujer negra, un musulmán, una mujer nativa americana, una representante palestino-estadounidense y una política latina figuran entre los protagonistas de esta jornada electoral. Sus triunfos representan hitos en distintos niveles del sistema político estadounidense.

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Chris Pappas, primer hombre abiertamente gay elegido al Senado

Chris Pappas consiguió una victoria histórica en New Hampshire al derrotar al republicano John E. Sununu en la contienda por el Senado. El demócrata se convertirá en el primer hombre abiertamente gay en ocupar un escaño en esta cámara del Congreso estadounidense. Pappas, quien representaba al primer distrito congresional del estado desde 2019, sucederá a la senadora Jeanne Shaheen, que decidió no buscar la reelección.

Keisha Lance Bottoms, primera mujer negra en gobernar un estado

Ganó las elecciones para gobernadora de Georgia y se convirtió en la primera mujer negra elegida para dirigir un estado en toda la historia de su país. La exalcaldesa de Atlanta derrotó al republicano Rick Jackson, quien contaba con el respaldo del presidente Donald Trump. Su victoria también puso fin a más de dos décadas de gobiernos republicanos en Georgia. Bottoms asumirá el cargo en enero de 2027.

Abdul El-Sayed, primer musulmán elegido al Senado

Obtuvo una victoria en Michigan al imponerse al republicano Mike Rogers en la contienda por un escaño en el Senado. El demócrata se convirtió en el primer musulmán elegido para integrar esta cámara del Congreso. A sus 42 años, el exfuncionario de salud pública centró su campaña en reducir el costo de vida de las familias trabajadoras, limitar la influencia de las grandes corporaciones y promover un sistema de cobertura médica universal.

Deb Haaland, primera mujer nativa americana elegida gobernadora

Ganó las elecciones para gobernadora de Nuevo México tras derrotar al republicano Gregg Hull. Su triunfo la convirtió en la primera mujer nativa americana elegida para dirigir un estado en la historia de EE. UU. Integrante de la comunidad indígena Laguna Pueblo, Haaland también fue secretaria del Interior durante el Gobierno de Joe Biden y una de las primeras mujeres indígenas en llegar al Congreso.

Aber Kawas, primera palestino-estadounidense elegida a la Legislatura de Nueva York

Consiguió un escaño en el Senado del estado de Nueva York por el distrito 12, que representa a comunidades del distrito de Queens. Su victoria la convirtió en la primera palestino-estadounidense elegida para integrar la Legislatura estatal. La organizadora comunitaria, hija de refugiados palestinos, desarrolló su campaña alrededor de temas como el acceso a la vivienda, la atención médica, los derechos de los inmigrantes y la defensa de los derechos palestinos.

Gina Hinojosa, primera latina elegida gobernadora de Texas

Derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones para gobernadora de Texas y se convirtió en la primera latina en alcanzar este cargo en la historia del estado. La legisladora demócrata de Austin también puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos en esta región, luego de imponerse a un mandatario que buscaba un cuarto periodo. Durante su campaña, Hinojosa priorizó propuestas relacionadas con la educación pública, el costo de vida y la lucha contra la corrupción.