República Dominicana inicia un megaproyecto turístico de más de US$1.000 millones en Playa Macao: tendrá dos hoteles de lujo, 548 habitaciones y abrirá en 2029

El presidente Luis Abinader resaltó el crecimiento del turismo y la meta de alcanzar 12 millones de visitantes para 2026, mediante inversiones sostenibles y diversificación hotelera. | Foto: Presidencia RD

El presidente Luis Abinader resaltó el crecimiento del turismo y la meta de alcanzar 12 millones de visitantes para 2026, mediante inversiones sostenibles y diversificación hotelera. | Foto: Presidencia RD

República Dominicana inició la construcción de Yanuna, un megaproyecto turístico ubicado en Playa Macao, en la provincia de La Altagracia. La iniciativa contempla una inversión superior a los US$1.000 millones y busca fortalecer la oferta de turismo de lujo en el país caribeño.

La primera etapa contará con 548 habitaciones distribuidas en dos hoteles de marcas internacionales de Marriott: The Ritz-Carlton Yanuna y Casa Mirallá, The Luxury Collection. Además, incluirá residencias privadas y tiene previsto comenzar sus operaciones en 2029.

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Yanuna tendrá dos hoteles de lujo y generará miles de empleos

El proyecto contempla 250 habitaciones en The Ritz-Carlton Yanuna y otras 298 en Casa Mirallá, The Luxury Collection. También incorporará 25 residencias de The Ritz-Carlton y otros componentes residenciales, como parte de su apuesta por atraer visitantes de alto poder adquisitivo.

Durante la etapa de construcción, se estima que generará alrededor de 1.500 empleos directos. Una vez que entre en funcionamiento, se proyecta la creación de más de 1.600 puestos de trabajo, con prioridad para la contratación de personal local y la participación de proveedores nacionales.

República Dominicana busca atraer más turistas con inversiones millonarias

Durante la ceremonia de inicio de obras, el presidente Luis Abinader destacó el crecimiento del sector turístico y señaló que el país podría recibir hasta tres veces más visitantes que en la actualidad, siempre que el desarrollo se mantenga de manera sostenible, organizada y segura.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, proyectó que la nación caribeña alcanzará los 12 millones de visitantes en 2026. También resaltó la importancia de atraer inversiones que diversifiquen la oferta hotelera y permitan que las comunidades cercanas participen de los beneficios económicos del turismo.