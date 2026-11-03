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Brad Pitt compró una finca de 500 hectáreas por US$60 millones en Francia y la convirtió en un negocio que produce casi 10 millones de botellas de vino al año

La finca, que anteriormente producía 150.000 botellas al año, ahora se acerca a los 10 millones anuales tras la colaboración con la familia Perrin y un dedicado enfoque en la calidad del vino.

Brad Pitt tiene negocio millonario de vinos en Europa.
Brad Pitt tiene negocio millonario de vinos en Europa. | AFPAFP
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Brad Pitt transformó Château Miraval, una histórica propiedad ubicada en Provenza, Francia, en un importante negocio vitivinícola. La finca, situada en la localidad de Correns, abarca 500 hectáreas y cuenta con bosques autóctonos, olivares centenarios, campos de cultivo y un castillo histórico.

La inversión, que alcanzó cerca de US$60 millones, permitió desarrollar un modelo de producción agrícola basado en prácticas ecológicas. Desde el inicio de su gestión, el intérprete estableció como objetivo eliminar el uso de herbicidas, pesticidas y químicos sintéticos en los cultivos, con el propósito de combinar la conservación ambiental con la rentabilidad comercial.

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Brad Pitt transformó una finca francesa en un negocio de producción ecológica

Antes de la intervención del actor, la propiedad producía alrededor de 150.000 botellas de vino al año. Para ampliar el negocio, Pitt estableció una alianza con la familia Perrin, viticultores franceses con amplia trayectoria en el sector. La colaboración permitió impulsar los viñedos y desarrollar una marca con proyección internacional.

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El protagonista de "Troya" también participó directamente en diferentes decisiones de producción, desde la elaboración del vino hasta el diseño de las etiquetas y la selección de los envases. Los viñedos consiguieron certificaciones bajo las denominaciones Côtes de Provence y Coteaux Varois. Además, la finca incorporó la producción de aceite de oliva mediante procedimientos ecológicos.

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De vender 6.000 botellas en cinco horas a producir casi 10 millones al año

El crecimiento comercial de Château Miraval comenzó a destacar con el lanzamiento de su vino rosado Miraval 2012, presentado en 2013. En aquella ocasión, la marca consiguió vender 6.000 botellas a través de su página web en apenas cinco horas. Otras 100.000 unidades llegaron a tiendas y restaurantes exclusivos de diferentes países.

Con el paso de los años, la producción aumentó hasta acercarse a los 10 millones de botellas anuales, una cifra muy superior a las 150.000 unidades que generaba inicialmente la propiedad. El negocio también atravesó una disputa judicial entre Brad Pitt y Angelina Jolie por la participación de ambos en la bodega, luego de que la actriz vendiera su 50% en 2021. Según la información publicada, el actor obtuvo una victoria judicial clave en junio de 2026.

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