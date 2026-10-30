Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Mundo

A los 77 años, temía no terminar de restaurar su cabaña: hoy vive a 1.800 metros en los Alpes para preservar su legado familiar

La restauración de su propiedad ancestral, adquirida por su tatarabuelo, buscó reconectar con sus raíces. Utilizó materiales locales para mantener la arquitectura tradicional del lugar.

Franco, un hombre de 77 años, preserva su legado familiar en los Alpes italianos. Resguardando una cabaña de más de 200 años, enfrenta inviernos severos a 1.800 metros de altitud.
Franco, un hombre de 77 años, preserva su legado familiar en los Alpes italianos. Resguardando una cabaña de más de 200 años, enfrenta inviernos severos a 1.800 metros de altitud. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
Por
google iconLa República en Google

Franco, un hombre de 77 años, resguarda su legado familiar en una cabaña a 1.800 metros de altitud en los Alpes italianos, dentro del valle Maira del Piamonte, cerca de Elva. La restauración de esta antigua propiedad implicó un reto abrumador que el propio protagonista confesó en una declaración recogida por El Periódico: "Siempre tenía miedo de no llegar al final". Su objetivo principal fue preservar el inmueble perteneciente a sus antepasados.

El canal The Pillow documentó la vida del residente tras compartir dos jornadas con él para conocer sus vivencias. La producción, disponible en 'Arcoiris TV', aclara que este residente nació y creció en dicha zona alpina, donde eligió permanecer a lo largo de toda su existencia. De este modo, su permanencia en las alturas responde a un lazo histórico con el territorio y no a un traslado tardío.

Video destacado

ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Juan, de 72 años, y Antolina, de 74, llevan más de 50 años juntos, pero cada uno duerme en su propio rancho de piedra a 3.500 metros de altura

lr.pe

¿Cómo restauró Franco su cabaña familiar de más de 200 años en los Alpes italianos?

Franco concretó la recuperación de la vivienda familiar de más de dos siglos ubicada en los Alpes italianos. El inmueble fue adquirido por su tatarabuelo Costanzo y pasó por varias generaciones hasta quedar en desuso. Según Diario UNO, la decisión de restaurar el sitio respondió al deseo de reconectar con la historia de sus antepasados.

La rehabilitación demandó el aprovechamiento de recursos locales e insumos originales de la zona. "Las piedras son de la antigua cabaña", explicó el responsable, conforme a lo consignado por El Periódico. El trabajo se desarrolló mediante un proceso artesanal independiente que conservó la arquitectura tradicional del sector.

Al culminar la obra, el propietario manifestó alegría tras devolver la habitabilidad al inmueble. De acuerdo con Diario UNO, imaginaba que su abuelo estaría contento con el resultado. Este logro personal permitió otorgarle una utilidad cotidiana a una edificación cargada de valor sentimental y memoria histórica.

Puedes ver

Teresa de Calcuta y su reflexión sobre el trabajo: "Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega"

lr.pe

¿Cómo vive a los 77 años en una cabaña a 1.800 metros de altura?

A su avanzada edad, el residente rural habita a 1.800 metros de altitud en un entorno alpino donde enfrenta inviernos feroces con temperaturas extremas de hasta -13 grados. Pese a las inclemencias del clima, descarta abandonar su hogar y sostiene que resulta imprescindible aprender a coexistir con la severidad del paisaje.

Su estilo de vida austero responde a una firme creencia personal sobre el bienestar material. "Demasiadas comodidades me molestan", afirmó al explicar su rechazo hacia los bienes prescindibles y su preferencia por un refugio tradicional que conoce desde la infancia, lugar en el cual sostiene sentirse pleno.

Aparte del cuidado de su vivienda, destina sus jornadas a la limpieza del bosque y la preservación de senderos de forma voluntaria. Aunque estas labores le suponen costes económicos tras varias décadas de dedicación, persevera en su labor altruista para facilitar el tránsito de futuros senderistas por la montaña.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

SORPRENDE LIMA

ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

Benya Spa

Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 28 de octubre de 2026

Por Carlin | 28 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Influencer es hospitalizada tras agresión de su expareja en Piura: familia exige investigar intento de feminicidio

Papa León XIV ayudó a reconstruir iglesia en Chiclayo desde el Vaticano y la visitará durante su llegada al Perú

Pasajero salta de bus del Metropolitano varado por restricciones viales durante recorrido del Señor de los Milagros

Mundo

Mide 135 metros y detecta fallas invisibles: la tuneladora que excava en China el túnel submarino de alta velocidad más largo del mundo

Lula da Silva vs. Flávio Bolsonaro: una contienda electoral desde las calles a las redes sociales

Teresa de Calcuta y su reflexión emblemática sobre el trabajo: "Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Delincuencia organizada, extorsión y sicariato, están poniendo en jaque a la sociedad

Pleno del JNE revisará de oficio actas de proclamación, pero sigue sin pronunciarse sobre reelección encubierta

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”