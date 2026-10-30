A los 77 años, temía no terminar de restaurar su cabaña: hoy vive a 1.800 metros en los Alpes para preservar su legado familiar La restauración de su propiedad ancestral, adquirida por su tatarabuelo, buscó reconectar con sus raíces. Utilizó materiales locales para mantener la arquitectura tradicional del lugar.

Franco, un hombre de 77 años, preserva su legado familiar en los Alpes italianos. Resguardando una cabaña de más de 200 años, enfrenta inviernos severos a 1.800 metros de altitud. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Franco, un hombre de 77 años, preserva su legado familiar en los Alpes italianos. Resguardando una cabaña de más de 200 años, enfrenta inviernos severos a 1.800 metros de altitud. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

Franco, un hombre de 77 años, resguarda su legado familiar en una cabaña a 1.800 metros de altitud en los Alpes italianos, dentro del valle Maira del Piamonte, cerca de Elva. La restauración de esta antigua propiedad implicó un reto abrumador que el propio protagonista confesó en una declaración recogida por El Periódico: "Siempre tenía miedo de no llegar al final". Su objetivo principal fue preservar el inmueble perteneciente a sus antepasados.

El canal The Pillow documentó la vida del residente tras compartir dos jornadas con él para conocer sus vivencias. La producción, disponible en 'Arcoiris TV', aclara que este residente nació y creció en dicha zona alpina, donde eligió permanecer a lo largo de toda su existencia. De este modo, su permanencia en las alturas responde a un lazo histórico con el territorio y no a un traslado tardío.

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¿Cómo restauró Franco su cabaña familiar de más de 200 años en los Alpes italianos?

Franco concretó la recuperación de la vivienda familiar de más de dos siglos ubicada en los Alpes italianos. El inmueble fue adquirido por su tatarabuelo Costanzo y pasó por varias generaciones hasta quedar en desuso. Según Diario UNO, la decisión de restaurar el sitio respondió al deseo de reconectar con la historia de sus antepasados.

La rehabilitación demandó el aprovechamiento de recursos locales e insumos originales de la zona. "Las piedras son de la antigua cabaña", explicó el responsable, conforme a lo consignado por El Periódico. El trabajo se desarrolló mediante un proceso artesanal independiente que conservó la arquitectura tradicional del sector.

Al culminar la obra, el propietario manifestó alegría tras devolver la habitabilidad al inmueble. De acuerdo con Diario UNO, imaginaba que su abuelo estaría contento con el resultado. Este logro personal permitió otorgarle una utilidad cotidiana a una edificación cargada de valor sentimental y memoria histórica.

¿Cómo vive a los 77 años en una cabaña a 1.800 metros de altura?

A su avanzada edad, el residente rural habita a 1.800 metros de altitud en un entorno alpino donde enfrenta inviernos feroces con temperaturas extremas de hasta -13 grados. Pese a las inclemencias del clima, descarta abandonar su hogar y sostiene que resulta imprescindible aprender a coexistir con la severidad del paisaje.

Su estilo de vida austero responde a una firme creencia personal sobre el bienestar material. "Demasiadas comodidades me molestan", afirmó al explicar su rechazo hacia los bienes prescindibles y su preferencia por un refugio tradicional que conoce desde la infancia, lugar en el cual sostiene sentirse pleno.

Aparte del cuidado de su vivienda, destina sus jornadas a la limpieza del bosque y la preservación de senderos de forma voluntaria. Aunque estas labores le suponen costes económicos tras varias décadas de dedicación, persevera en su labor altruista para facilitar el tránsito de futuros senderistas por la montaña.