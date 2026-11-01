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Las lluvias de El Niño en Galápagos dejan un muerto, dos desaparecidos y unas 2.000 familias damnificadas

Los desbordamientos de quebradas y anegamientos han provocado daños significativos en viviendas, carreteras y servicios básicos. El Gobierno ecuatoriano activó un puente aéreo para enviar ayuda humanitaria a las zonas afectadas.

El impacto en el turismo ha sido notable, con la clausura de sitios en el Parque Nacional Galápagos.
El impacto en el turismo ha sido notable, con la clausura de sitios en el Parque Nacional Galápagos.AFP
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Las lluvias asociadas al fenómeno El Niño dejaron un muerto, dos personas desaparecidas y alrededor de 2.000 familias damnificadas en Galápagos, Ecuador. La isla de Santa Cruz concentra los mayores daños tras las inundaciones del fin de semana, que afectaron viviendas, carreteras y servicios básicos. Las autoridades habilitaron albergues y coordinaron el envío de ayuda desde el continente.

El episodio comenzó el viernes y superó las previsiones de las autoridades locales. El ECU 911 confirmó una víctima mortal y dos desaparecidos. Aunque después surgieron reportes sobre una posible segunda muerte, ese dato no tenía confirmación oficial. La emergencia también obligó a suspender durante unas ocho horas los vuelos comerciales en el aeropuerto de Baltra, mientras las instituciones activaban medidas de atención para las comunidades afectadas.

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Santa Cruz, la isla más afectada por las inundaciones

Las precipitaciones provocaron desbordamientos de quebradas y anegamientos en sectores como Bellavista, Santa Rosa, La Cascada y La Unión. Varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas y trasladarse a refugios temporales. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal declaró la contingencia y habilitó espacios para recibir a quienes perdieron sus pertenencias.

La alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe, describió la magnitud de los daños y señaló que el episodio no tenía precedentes en la isla.

“Ha sido algo que no se esperaba, que sobrepasó todas las expectativas. Las familias han perdido absolutamente todo, se quedaron con lo que están puestos”, afirmó.

En Puerto Ayora, el agua descendió desde los asentamientos de las zonas altas hacia los sectores bajos. Carlos Villalba, operador turístico y residente de San Cristóbal, relató que una quebrada próxima a La Cascada se desbordó y que, en algunos puntos, el nivel del agua alcanzó los dos metros.

El habitante también señaló que la densidad poblacional y la planificación urbana deficiente pudieron agravar las consecuencias. Sin embargo, las causas técnicas de los daños en las vías y la infraestructura todavía no estaban establecidas.

El suministro eléctrico se restableció en toda Santa Cruz durante la noche del 31 de octubre, después de que los equipos de ELECGALÁPAGOS repararan postes afectados. No obstante, el municipio aún evaluaba cuándo podría reanudarse el bombeo de agua hacia la planta de tratamiento.

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Llega ayuda humanitaria

El Gobierno ecuatoriano activó un puente aéreo para trasladar alimentos, medicinas, ropa y equipos a las zonas afectadas. Aviones de la Fuerza Aérea partieron desde Latacunga y Guayaquil con suministros, entre ellos bombas de succión para retirar el agua. Las autoridades anunciaron el envío de más de diez toneladas de ayuda.

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, coordinó las acciones con los cuerpos de bomberos locales y defendió la respuesta del Ejecutivo.

“Somos un Gobierno que hemos ido planificando y gestionando; nos hemos desplegado a territorio”, declaró.

El COE Cantonal habilitó el Coliseo Cerrado de Deportes del Consejo de Gobierno de Galápagos, en Santa Cruz, como punto de recepción de donaciones. Las autoridades solicitaron alimentos no perecibles, prendas de vestir, artículos de higiene y otros productos de primera necesidad.

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Turismo y escuelas también sufren los daños

Las afectaciones alcanzaron a la actividad turística. El Parque Nacional Galápagos cerró cuatro sitios de visita en Santa Cruz y dos en San Cristóbal. Además, los daños en las carreteras dificultaron los recorridos hacia las zonas altas, donde los visitantes suelen observar tortugas gigantes.

El Ministerio de Educación desplegó equipos para evaluar los daños en colegios y atender a los afectados. La Unidad Educativa Nacional Galápagos recibió a unas 80 familias, cerca de 200 personas, mientras que la Unidad Educativa Miguel Ángel Cazares funcionó como centro de acopio. Otras tres instituciones quedaron bajo evaluación.

El Inamhi advirtió sobre nuevas precipitaciones en Santa Cruz e Isabela para la tarde del domingo 1 de noviembre, con lluvias moderadas en San Cristóbal. Las autoridades mantuvieron la vigilancia ante el riesgo de más inundaciones.

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