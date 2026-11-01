Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este domingo 1 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este domingo. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Horóscopo de este domingo 1 de noviembre, según Jhan Sandoval.
Horóscopo de este domingo 1 de noviembre, según Jhan Sandoval.Composición LR
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este domingo 1 de noviembre? Revisa el horóscopo de este domingo del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este domingo 1 de noviembre?

  • Aries: Recibirás una comunicación de alguien que es especial para ti. Llega un tiempo de reconciliación y de retomar lazos saludables; lo necesitabas. En el amor, se presenta una nueva ilusión.
  • Tauro: Alguien que tiene sentimientos intensos por ti se acercará para expresarlos. Ha llegado el momento de sincerarte y decir lo que realmente esperas. Es posible que un familiar te solicite un favor.
  • Géminis: Eres consciente de que esa persona no saca lo mejor de ti y decidirás tomar distancia para evaluar lo conveniente de esa relación. Por la tarde, te sorprenderá la comunicación de una amistad.
  • Cáncer: Alguien que no deja de pensar en ti intentará forzar una reconciliación que aún no deseas vivir. Establece con claridad tus límites y no permitas que nadie invada tu espacio sin tu consentimiento.
  • Leo: Aprovecharás las horas de la mañana para culminar asuntos que se habían quedado pendientes. Por la tarde, realizarás compras que venías postergando. Día agotador, pero productivo.
  • Virgo: Recordar solo lo negativo que viviste con esa persona no te permite perdonarla, e incluso, puede llevarte a tener acciones en su contra y esto último lo desgastaría todo. Reflexiona y cambia.
  • Libra: Tu ánimo cambiará completamente. Te sentirás alegre y optimista, esto contagiará a tu entorno y realizarás todas tus actividades con mucha energía. Es posible que asistas a una reunión.
  • Escorpio: No te aferres a nadie que no valore tu presencia. Suelta y aléjate de quienes no te hacen sentir bien. Es posible que tomes de tus ahorros y hagas una compra innecesaria. Ten control.
  • Sagitario: No deseas quedarte en casa y realizarás un viaje corto en compañía de algunos miembros de tu familia. En el amor, esa persona está decidida a recuperarte y notarás su insistencia.
  • Capricornio: Alguien que llama tu atención se comunicará contigo. Ambos fluirán y esto podría darte pie a invitarla a acercarse y conocerse más. No aceleres los procesos, conviene ir con calma.
  • Acuario: Los planes que tienes para reunirte con amigos y pasar un buen momento se concretarán. No dejes de lado pendientes en casa, puesto que un familiar podría incomodarse y reclamarte.
  • Piscis: Un familiar se acercará para brindarte apoyo frente a ese problema laboral o económico que vienes afrontando. No dudes de sus intenciones, son sinceras y no puedes dejar pasar la oportunidad.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 31 de octubre de 2026

Por Carlin | 31 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 30 de octubre de 2026

Por Carlin | 30 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 29 de octubre de 2026

Por Carlin | 29 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estrenos doramas noviembre 2026: fechas, horarios y plataformas de streaming dónde ver los nuevos kdramas online

Madre Teresa de Calcuta dejó una reflexión emblemática sobre el trabajo difícil: "Cuanto más repugnante sea la labor, mayor debe ser nuestra fe y más alegre nuestra entrega"

Míchigan, Ohio y Wisconsin: qué revela el voto anticipado antes de las elecciones intermedias de EE.UU. del 3 de noviembre

Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 31 de octubre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este viernes 30 de octubre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 29 de octubre?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Caso Agro Rural: PJ abre juicio oral contra Marco Vinelli por presunta corrupción y Fiscalía pide más de 5 años de cárcel

Presentan proyecto de ley de amnistía para Pedro Castillo y procesados por protestas desde 2021

Congreso aprobó crédito suplementario por S/ 8 200 millones para la prevención del FEN, obras y equipamiento