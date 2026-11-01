Precio del dólar hoy en Perú, domingo 1 noviembre: consulta el tipo de cambio para compra y venta
Consulta el precio del dólar este domingo 1 de noviembre en Perú, y conoce el tipo de cambio para la compra y venta en el mercado paralelo y entidades financieras.
MOMENTOS DESTACADOS
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este sábado 31 de octubre
El tipo de cambio para este sábado 31 de octubre abrió en S/3,468, según el portal económico Bloomberg.
El precio del dólar se sitúa el domingo 1 de noviembre del 2026 en S/3,435 para la compra y S/3,460 para la venta en el mercado paralelo de Perú. En este artículo puedes revisar los valores ofrecidos por organizaciones oficiales, así como cómo se cotiza la moneda de los Estados Unidos en bancos y casas de cambio.
Tipo de cambio en bancos del Perú de hoy 1 de noviembre
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Precio del dólar hoy en Perú EN VIVO, sábado 31 de octubre
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio representa el valor de una moneda frente a otra. En el Perú, esta referencia permite conocer cuántos soles se necesitan para comprar un dólar estadounidense o cuántos soles se reciben al venderlo.
¿Cuál es la función del BCRP frente al dólar?
El Banco Central de Reserva del Perú puede intervenir en el mercado cambiario para reducir fluctuaciones bruscas del dólar. Estas operaciones buscan moderar episodios de volatilidad, sin establecer un precio fijo para la moneda estadounidense.
¿Cómo identificar dólares falsos?
Revisa si tus billetes son verdaderos o fraudulentos en el siguiente clip.
¿Por qué es importante el tipo de cambio?
Somos un país muy dependiente de tipo de cambio. Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares, enfatizó, Jorge Luis Ojeda. Por ejemplo el país compra el trigo a costo de moneda extranjera y de eso depende el alimento en la industria ganadera, además de la elaboración del pan y derivados. Eso, al mismo tiempo, influye en la canasta básica familiar. Similar panorama se da con el combustible, que también se compra del mercado internacional.
¿Por qué se le dice 'coco' a los dólares?
El término "coco" se utiliza en nuestro país para referirse al dólar estadounidense. Por ejemplo, en el Banco de Crédito del Perú (BCP), existe un producto llamado "Cocos y Lucas" para cambiar dólares y soles. Este nombre se debe a que en el billete de un dólar aparece George Whashington, cuyo nombre en español es Jorge y, a estas personas se les llama "coco".
¿Por qué el precio del dólar sube o baja?
Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.
¿Para qué se utiliza el tipo de cambio de la Sunat?
El tipo de cambio publicado por la Sunat se utiliza como referencia en determinadas operaciones tributarias y contables que involucran moneda extranjera. Este valor puede ser diferente de las cotizaciones ofrecidas por bancos, casas de cambio o cambistas.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 31 de octubre?
Compra: S/3,458
Venta: S/3,467
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Buenos días, lectores de La República, bienvenidos a la cobertura de las últimas noticias sobre el tipo de cambio del dólar en Perú.
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este sábado 31 de octubre
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