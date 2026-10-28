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Dejó la ciudad hace tres años para vivir solo en un bosque de Ecuador: hoy protege una reserva de 33 hectáreas y trabaja para conservar su biodiversidad

Su labor incluye proyectos de reforestación y la protección de especies silvestres, promoviendo una relación armoniosa entre humanos y naturaleza, como afirmó en una entrevista reciente.

Joel se aleja de la ciudad para cuidar una reserva natural de 33 hectáreas en el Chocó Andino, Ecuador, donde protege la flora y fauna local mientras promueve la reforestación.
Joel se aleja de la ciudad para cuidar una reserva natural de 33 hectáreas en el Chocó Andino, Ecuador, donde protege la flora y fauna local mientras promueve la reforestación. | Foto: Estebanl
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Joel tomó la decisión de alejarse de la vida urbana para dedicarse al cuidado de una reserva natural de 33 hectáreas en el Chocó Andino, en Ecuador. Desde hace tres años, trabaja en la protección de la flora, la fauna y los manantiales que forman parte de este ecosistema.

Su labor incluye la reforestación del terreno y el cuidado de las especies que habitan en el bosque. "Los animales buscan paz y tranquilidad. Mucho tenemos que aprender de ellos", señaló durante una entrevista con el canal de YouTube EstebanL, en la que explicó su manera de entender la relación entre los seres humanos y la naturaleza.

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Joel considera que los árboles son una forma de riqueza

Para Joel, el valor de un bosque no se limita al dinero que puede obtenerse de la madera. Su perspectiva se centra en la conservación de los recursos naturales y en la importancia de protegerlos para las próximas generaciones, en lugar de considerarlos únicamente como bienes que pueden explotarse.

La reserva alberga una diversidad de especies y permite observar de cerca la vida silvestre del Chocó Andino. Durante una visita al lugar apareció un coatí, mientras que en el entorno también pueden encontrarse animales como tarántulas, escorpiones, serpientes, ranas de cristal y otros mamíferos.

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Un proyecto de alojamiento busca acercar a los visitantes a la naturaleza

Además de sus labores de conservación, trabaja en un proyecto de alojamiento para recibir visitantes en la reserva. La iniciativa busca que las personas conozcan el bosque, comprendan su importancia ecológica y tomen conciencia sobre la necesidad de proteger los ecosistemas.

Su vínculo con el entorno también se refleja en la elaboración de bebidas con ingredientes locales. Desde hace 12 años produce cerveza con agua de manantial y frutas de la zona, además de limoncello preparado con limones orgánicos. Mientras avanza con su proyecto, continúa reforestando y acondicionando el espacio para quienes deseen conocerlo.

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