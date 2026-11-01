Atlético Grau vs Universitario EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 El enfrentamiento por la jornada 15 del Torneo Clausura entre Atlético Grau y Universitario se llevará a cabo en el estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.

Atlético Grau vs Universitario EN VIVO juegan HOY domingo 1 de noviembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Mansiche, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Luego de la goleada 3-0 ante Juan Pablo II, el conjunto crema viajará hasta Trujillo para enfrentar a Atlético Grau en un partido de suma importancia para Universitario en el Torneo Clausura. Por el lado del cuadro piurano, llega a este encuentro tras caer por el mismo marcador ante Cienciano. A pesar de no jugar en su localía, los dirigidos por Gerardo Ameli tienen la obligación de ganar este duelo.

Canal para ver Atlético Grau vs Universitario

El partido entre Atlético Grau y Universitario por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Horarios por país del partido Atlético Grau vs Universitario

El duelo entre Atlético Grau y Universitario se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 3.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 2.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 3.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

Estadio donde se juega Atlético Grau vs Universitario

Atlético Grau y Universitario se enfrentarán en el estadio Mansiche. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 20.000 espectadores.

Alineaciones Atlético Grau vs Universitario: posibles formaciones

Atlético Grau: Álvarez; R. Tapia, Acevedo, I. Tapia, Alfaro; C. Vásquez, Guarderas, Oncoy, Lavandeira; A. Vásquez y Fernández.

Álvarez; R. Tapia, Acevedo, I. Tapia, Alfaro; C. Vásquez, Guarderas, Oncoy, Lavandeira; A. Vásquez y Fernández. Universitario: Romero; Fara, Riveros, Santamaría; Polo, Concha, Murrugarra, Inga; Quispe; Lapadula y Valera.

Pronóstico de Atlético Grau vs Universitario

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Atlético Grau.

Betsson: gana Atlético Grau (7,50), empate (4,45), gana Universitario (1,38)

Betano: gana Atlético Grau (9,25), empate (4,65), gana Universitario (1,42)

Caliente: gana Atlético Grau (9,80), empate (4,35), gana Universitario (1,39)

Bet365: gana Atlético Grau (8,00), empate (4,33), gana Universitario (1,38)

1XBet: gana Atlético Grau (7,55), empate (4,40), gana Universitario (1,39)

Doradobet: gana Atlético Grau (8,50), empate (4,20), gana Universitario (1,40).

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