De bombero a imitador de Víctor Manuelle: ecuatoriano cruza la frontera tras casi 30 horas de viaje en bus y sorprende en casting de ‘Yo soy’ Steven de la Torre viajó desde Guayaquil hasta Lima en dos tramos de bus para participar en 'Yo soy'. El cantante ecuatoriano, que también es bombero voluntario, convenció al jurado con su imitación de Víctor Manuelle.

El casting de 'Yo soy' recibió a Steven de la Torre, un cantante ecuatoriano de 36 años que recorrió 28 horas por carretera para llegar a Lima y demostrar su talento como imitador de Víctor Manuelle. El participante salió de Guayaquil, pasó por Piura y continuó su viaje hasta la capital peruana, decidido a avanzar en la competencia musical.

Además de su trayectoria artística, él trabaja como bombero voluntario en una unidad de rescate en Ecuador. Durante su presentación, contó que la música forma parte de su vida desde la infancia y recordó sus experiencias en otros concursos de imitación. Su actuación convenció al jurado del programa de imitación y le dio la oportunidad de continuar en la siguiente etapa del concurso.

La larga travesía de un bombero ecuatoriano para llegar al casting de 'Yo soy'

Steven de la Torre organizó su viaje desde Guayaquil con el objetivo de presentarse ante el jurado de 'Yo soy'. Para llegar a Lima, primero tomó un bus hacia Piura, un trayecto que duró 12 horas. Después abordó otra unidad de transporte para completar las 16 horas restantes hasta la capital peruana. En total, permaneció 28 horas en carretera antes de participar en el casting.

Al presentarse ante el programa, el ecuatoriano compartió algunos detalles de su historia personal. "Soy Steven de la Torre, tengo 36 años y vengo de la ciudad de Guayaquil, Ecuador", manifestó. También explicó que su vínculo con la música comenzó cuando era niño y que cantar ha sido una constante en su vida.

El largo desplazamiento no fue un impedimento para que el artista buscara una oportunidad en la televisión peruana. Según explicó durante la conversación previa a su actuación, su intención era llevar su trabajo musical más allá de las fronteras de su país. "Totalmente decidido, pues, a cruzar fronteras. Es mi primera vez acá en Lima", señaló.

Su primera visita al Perú también le permitió conocer parte de la cultura local. Al ser consultado por sus impresiones sobre el país, destacó la gastronomía peruana y expresó su entusiasmo por los platos que había probado.

"La gastronomía peruana, excelente", comentó antes de añadir: "es la mejor del mundo".

Steven de la Torre: el cantante y bombero que imita a Víctor Manuelle

La música no es la única actividad a la que se dedica Steven de la Torre. El participante de 'Yo soy' también cumple funciones como bombero voluntario en Ecuador, donde trabaja en una unidad de rescate. Esta faceta llamó la atención del jurado, que reconoció su labor antes de escuchar su interpretación del salsero puertorriqueño Víctor Manuelle.

"Soy cantante y me dedico a la unidad de rescate. Soy bombero voluntario en Ecuador", explicó el concursante al hablar sobre su vida profesional. Su experiencia en los escenarios se remonta a la infancia, etapa en la que comenzó a cantar y a participar en festivales musicales.

Pese a los años que lleva vinculado al canto y a la imitación, el ecuatoriano aseguró que procura no confiarse cuando se presenta ante el público. "No me confío nunca porque siempre actúo como que si fuera la primera vez", afirmó, al explicar cómo afronta cada actuación.

Antes de llegar al casting de 'Yo soy', De la Torre participó en el programa 'Yo me llamo Ecuador', donde obtuvo el tercer lugar. Al recordar esa experiencia, señaló que le fue bien en la competencia y describió su resultado como el de "ganador del tercer lugar".