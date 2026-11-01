JEE de Huancayo rechaza reelección encubierta de alcalde en San Jerónimo de Tunán

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo advirtió la reelección encubierta del actual alcalde del distrito San Jerónimo de Tunán, Stany Aguilar Rojas. Por ello, lo proclamó únicamente como primer regidor de la lista de Batalla Perú y no como alcalde, pese a que la vacante quedó libre tras la renuncia del candidato Edmundo Veliz.

Durante la proclamación, realizada el último viernes 30 de octubre, el JEE identificó que habría una afectación grave del Artículo 194 de la Constitución debido a que un alcalde no puede ser reelegido.

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Precisaron que es competencia del nuevo consejo municipal y del Jurado Nacional de Elecciones el otorgar o no el estatus de Alcalde a Aguilar Rojas.

Presidente de JEE Huancayo: “Hemos dejado constancia de nuestro parecer jurídico”

Al término de la audiencia, el presidente del JEE de Huancayo, Luis Samaniego, explicó a la prensa que siguiendo la normativa se proclamó a Aguilar como primer regidor debido a que ese fue el cargo al que postuló.

Dejó claro, además, que la decisión final vendrá del JNE. “Todo eso ya va a estar a nivel del nuevo consejo, pero también del Jurado porque no basta que el consejo lo reconozca, en un caso hipotético como alcalde, sino que el JNE tendrá que reconocer ello”, anotó.

Al ser consultado sobre si se necesitará llamar a un accesitario para completar la lista de regidores, Samaniego consideró que eso es un “tema posterior” y que ya no responde a la competencia del JEE.

“Acá lo hemos proclamado como primer regidor porque así ha postulado y hemos dejado constancia de nuestro parecer jurídico que ya quedará en el ámbito de la competencia del nuevo consejo y del JNE resolver esta situación”, manifestó.

Consejo municipal distrital de San Jerónimo de Túnan

Debido a esta situación, en el cuadro de conformación del Consejo Municipal Distrital de San Jerónimo de Tunán presentado por el JEE de Huancayo se observa el término “Renuncia” en el cargo de alcalde, correspondiente al partido Batalla Perú.

Los regidores, en orden del primero al quinto, son Stany Aguilar Rojas, Emma Aguirre Ramírez, Luis Chamorro Parejas, Camila Meza Camión y Celia Bendezú Sánchez. Todos pertenecen al partido Batalla Perú, excepto Bendezú Sánchez, quien integra Podemos Perú.

Autoridad Nombres y Apellidos Organización Política Alcalde distrital Renuncia Batalla Perú Regidor distrital 1 Stany Aguilar Rojas Batalla Perú Regidor distrital 2 Emma Aguirre Ramírez Batalla Perú Regidor distrital 3 Luis Chamorro Parejas Batalla Perú Regidor distrital 4 Camila Meza Camión Batalla Perú Regidor distrital 5 Celia Bendezú Sánchez Podemos Perú

JNE ya había anunciado que decisión recaería en los consejos municipales

A inicios de octubre, el coordinador del gabinete de asesores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, en entrevista a Ojo Público, ya había anunciado que la decisión pasaría primero por los consejos municipales.

Según explicó, “el conducto regular” es que los Jurados Electorales Especiales proclamen a los candidatos ganadores conforme al cargo que han postulado. Luego, cuando estos asuman su función, notarán que no tienen alcalde y deberán aplicar la Ley Orgánica de Municipalidades para definir quién tomará la función.

Después, debido a que se necesita que el JNE entregue las credenciales, el Consejo Municipal deberá realizar un expediente llamado “candidato no proclamado” para solicitar las credenciales tanto para el que ocupará el puesto de alcalde como el que completará el número de regidores. “Allí es donde se puede resolver el tema de las credenciales”, dijo Valdivia al referido medio.

Otros casos excepcionales en Huancayo

Por otro lado, la proclamación del JEE Huancayo reportó otros dos casos excepcionales aparte de lo sucedido con Aguilar.

En el distrito de Quichuay dos organizaciones políticas empataron en el segundo lugar en cuanto a regidores, por lo que el JEE, siguiendo los lineamientos del JNE, realizará el desempate mediante el lanzamiento de una moneda al aire. Este acto contará con la certificación de un notario público y se resolverá la próxima semana.

“El JNE ha emitido una directiva que cuando existe tema de empates, ya sea de alcaldes o, en este caso, regidores, se realiza un sorteo. Se convoca a las partes y viene un notario público. Con una moneda de S/1 los candidatos eligen “cara” o sello”, se lanza al aire y con el resultado se declara al ganador”, dijo.

Luego en el distrito de Chacapampa, el candidato a la alcaldía por Podemos Perú quedó excluido del proceso electoral, por lo que el cargo tendría que ser asumido por el primer regidor.

“Se le entregará las credenciales como primer regidor. ¿Qué es lo que compete? A través de su nuevo consejo, ellos tendrán que proclamar al primer regidor como alcalde y ese reconocimiento tiene que hacerse a nivel del JNE”, anotó.